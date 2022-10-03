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國中段考自然／小小含量，大大影響！認識微小的比例ppm

聯合新聞網／ 力宇教育

「某工廠排放的工業廢水，其重金屬濃度超標環保署規定的多少ppm…」在新聞中，我們有時會聽見主播提到「ppm」，到底ppm是什麼呢？

ppm為百萬分點，表示百萬分之一，常用來描述很微小的濃度。這個108國中課綱新增的內容，乍看複雜又陌生，觀念有些抽象，力宇教育的孟翔老師告訴你，只要用我們熟悉的「百分比」就能輕鬆換算與理解囉！推算的訣竅都在影片之中，快點開影片，一起學習相關的知識吧。

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