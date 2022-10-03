聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中段考自然／小小含量，大大影響！認識微小的比例ppm
「某工廠排放的工業廢水，其重金屬濃度超標環保署規定的多少ppm…」在新聞中，我們有時會聽見主播提到「ppm」，到底ppm是什麼呢？
ppm為百萬分點，表示百萬分之一，常用來描述很微小的濃度。這個108國中課綱新增的內容，乍看複雜又陌生，觀念有些抽象，力宇教育的孟翔老師告訴你，只要用我們熟悉的「百分比」就能輕鬆換算與理解囉！推算的訣竅都在影片之中，快點開影片，一起學習相關的知識吧。
☆全影片共整理國二上自然第一次段考常見的6大考點，帶同學條理清晰的複習段考範圍，完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多喔！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然二上課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10367
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言