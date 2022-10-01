影／英語、專業全盤皆輸 教育部雙語政策恐淪「三振出局」

蔡政府喊出2030雙語政策，盼2030年讓英語作為台灣社會主要語言，並從國教到高教端透過課程修讀、師資招募等積極配合國家政策。但台大人文社會高等研究院今天召開記者會，呼籲台灣不若香港、新加坡等具歷史背景，沒有條件將英語作為官方語言和全面的學習工具，強勢獨尊英語只會造成平庸的語言、人人通但人人鬆；甚至淪為三振出局的窘境。

台大人文社會高等研究院今舉行《雙語國家狂想》新書發表記者會。台大人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，蔡政府推動雙語政策似乎沒有經過專業諮詢，僅參照利益團體英國文化協會的報告，但該政策實則連英文系教授都反彈。

雙語政策於大專校院推動雙語標竿學院，並設立學士到博士班英文撰擬研究報告及授課目標；高中以下國民教育則期於2030年逾90%學校落實全英語授課。廖咸浩說，政府可設想，若美國人使用孟加拉語來學習物理，成效到底如何？若非英語科系或母語出身者，卻使用英文來授課，屆時學生學科讀不好英語也不會進步，更可能影響中文能力。

廖咸浩說，中文母語仍須花時間學習才能運用思考，「語言的漁網要縝密才能捕捉知識，漁網縫隙大，只會捕捉到粗陋的知識」。沒有知識便沒有創造力，更不會有競爭力。政府不能把英文當成教學工具，一定要改弦易轍。

台師大英語系退休教授周中天則表示，台灣人陷入獨尊英文的迷思，在於綜觀世界上有眾多國家將英文作為官方語言，但其前身都是英國殖民地；但台灣並非英國殖民地，沒有條件推動英語作為官方語言，英語也不是台灣社會環境的自然語言，勉強延伸只是緣木求魚，如今獨尊英語卻成為藍綠白政黨的共識。

周中天說，過去只擔心雙語政策導致兩敗俱傷，但如今更擔心本國語言、學科、英語都無法學好形同「三振出局」。母語才是靈魂，外語都是延伸和利用，「一定要先顧好自己的靈魂」。

東海大學外國語文學系教授何萬順則說，雙語政策恐只會打造平庸的英語，「人人通，但也人人鬆」。每個人也許都會說一點英文，但不到能專業研讀；且讓英語獨大，更可能壓縮到其他語言甚至本土語言的生存價值。

東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫則表示，過去原住民族語受到打壓，近年台灣想複製紐西蘭毛利人復興語言，希望從幼兒園等基礎教育階段向上延伸，但雙語政策的出現要求學校上下均須配合，對部落來說又再度引起了相對剝奪感，也讓原住民族再度懷疑國家的誠意在哪，政府應給予本土語言明確定位，並配置適當資源。