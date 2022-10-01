閱讀數學／清朝理科才女王貞儀(上)

中國古代不乏才女，清朝天文學家王貞儀就是其中之一。王貞儀的祖父是朝廷的重要官員，曾經擔任知縣與知府，就像我們現在的縣長與市長，據說也是個藏書家，非常喜歡讀書，家裡的書櫃多達七十五個。可以想像，王貞儀自幼在這樣一個宛如藏經閣的豪宅玩耍，還有爺爺教她學習曆法與算數。長大後，他隨著父親四處遊歷行醫。這樣的遊歷經驗開拓了王貞儀的視野，並且再日後投入學術研究與知識推廣。

王貞儀二十五歲才結婚，婚後沒有生孩子，持續深究她熱愛的天文學和數學，並寫成大量的科普文章。遺憾的是，她年僅二十九歲就過世，後人將她的作品整理成《德風亭初集》等書，誇她是班昭之後的頭號女學者。王貞儀的理科有多威，可以從以下兩個例子得知：

她在〈地圓論〉中，駁斥了自古以來天圓地方的說法。當時西方已經接受地球是圓的這個概念，雖然這個說法在中國也流傳，但許多人還是不相信，認為自己眼睛看到的，地球明明就是平的啊。於是王貞儀就親自做了測量實驗，利用在不同位置觀測天體，發現有角度偏差，證明地球是圓的。

在〈月食解〉中，她討論為什麼會有月蝕？她從元宵夜家中宴客得來靈感，將一盞水晶燈吊掛在屋樑上，圓桌放在中間，另一側吊掛鏡子，她移動著這些物件，以水晶燈、圓桌、鏡子，分別代表太陽、地球、月亮，領悟到月蝕不是天狗張口吃了月亮，而是月球被地球的影子擋住了。雖然早在漢朝張衡就有類似的見解，可王貞儀用了一個很日常、很好理解的情境來譬喻、解釋，穿越到現代，她一定是一位暢銷科普作家。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室黃雅儀共同完成