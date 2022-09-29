我與素養的距離╱從伊朗女性艾米尼之死 看伊斯蘭世界的女性

108課綱實施後，如何將知識與生活連結的能力愈來愈受重視，而這些素養能力要如何培養呢？首先，同學們可先從關注國、內外新聞著手。9月發生許多國際大事，包括英國女王伊麗莎白逝世；美國參議院通過臺灣政策法案；烏俄戰爭持續普丁頒布動員令徵兵；日本政府24年來首次介入外匯市場搶救日圓；全球地震不斷，包括四川、墨西哥等地；極端氣候造成各地水患、旱災或森林大火等等。

今天我們要探討的就是伊朗爆發的抗議潮。9月13日，伊朗一名22歲的庫德族女子艾米尼，被俗稱「道德警察」的指導巡邏隊，以未配戴好頭巾的理由逮捕，三日後艾米妮因不明原因死亡，引發伊朗女性與民眾的憤怒，各地掀起抗議潮。許多女性以焚燒頭巾、剪短頭髮的方式，抗議規範女性服著的不人道法律與道德警察的不當做法。同時，由於艾米尼為庫德族人，此事件也可能促使庫德族與伊朗政府間的關係更加緊張。

西方國家與聯合國人權事務高級專員辦事處紛紛聲援伊朗抗議民眾、譴責伊朗政府；但伊朗外交部回應這是伊朗的宗教信仰與傳統文化，反指責其他國家企圖以人權問題干涉伊朗內政。當基本人權遇上「文化」時，我們該如何面對，是值得同學思考的議題。現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你伊斯蘭世界中女性面對的情勢吧！