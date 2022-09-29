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錢錢特輯／「富二代」、「階級複製」英文怎麼說？
俗話說「有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」，今天就來和小編一起學學跟「錢」有關的各種英文吧！
flex
這個動詞有「炫耀」的意思，那能炫耀的事情很多，當然也包括「炫富」囉！小編大概只能炫（團結的小）腹。
Most of her IG posts are just her flexing.（她大部分的 IG po 文都在炫富。）
trust fund baby
Trust fund 是「信託基金」的意思，那能享有這些基金的小孩就是所謂的 trust fund baby，也就是我們中文常說的「富二代」。
She surrounds herself with trust fund babies.（她身邊都是些富二代。）
social reproduction
父母在社會上的階級也會間接決定兒女的階級，有錢人的小孩依舊有錢，窮人的小孩依舊貧窮，這就稱作 social reproduction「階級複製」。
Social reproduction perpetuates social inequality.（階級複製使得社會不平等一直延續。）
class mobility
和古時候相比，現在的社會是比較多機會能夠努力出人頭地，那這種階級的改變就稱作 class mobility「階級流動」。
Class mobility can be achieved through systemic changes.（結構性改變可以促成階級流動。）
想要變有錢除了中樂透外，也可以透過精進自己以得到更好的工作和薪水，像是跟著希平方學英文就是一個好方法，所以有空要記得多回希平方看看喔！
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3. 這六個英文片語都跟『錢』有關？『cook the books』是什麼意思？
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