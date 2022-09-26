國中數學／省時省力好工具 正確使用零困擾
在這個時代，計算機一定是大家都使用過的一個常見工具，雖然操作簡單，但其實它還有暗藏著你不知道的功能，除了最基本的加減乘除外，計算機還能計算出百分比等等的功能。在108新課綱中，國中數學已新增了計算機相關內容，希望培養學生使用工具的能力，並降低繁瑣麻煩的計算時間，讓學生可以花更多時間力氣在思考解決問題的方式上。現在國二的各位同學們是否正在被困難的根號困擾著，你知道根號其實也可以使用計算機來計算嗎？快跟著力宇教育的李熙老師一起來學習如何使用計算機計算根號吧！
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