好讀周報／搞笑諾貝爾獎 令人莞爾卻又發人深省的研究

文／陳韻涵

新聞故事：「搞笑諾貝爾獎」15日舉行頒獎典禮，今年如過去兩年受新冠病毒影響，頒獎典禮採連線直播進行。日本千葉工業大學創造工學系教授松崎元的團隊鑽研「轉圓柱旋鈕需用幾根手指」榮膺工程獎，同時締造日本連續16年獲獎的紀錄。

《科學幽默雜誌》主辦搞笑諾貝爾獎，鼓勵科學和人文領域、令人莞爾卻發人省思的研究。今年以翻閱「知識之書」貫串頒獎典禮，讓觀眾在歡笑中習得十項得獎研究的趣味新知。

●應用心臟病學獎：跨國研究團隊學者分析初次約會或相親對象的生理反應，結果發現與對方若互相吸引，彼此的心率會同步。團隊認為，心率無法自主調控，這才是人類最真實的反應。

●文學獎：國際研究團隊分析，法律文件撰文者運用各領域的專有名詞、雙重否定、被動語態，以及冗長贅述等方式書寫，導致法律文件晦澀難讀。

●生物獎：巴西學者發現，稀有蠍屬「Ananteris」的遇危急情況時，過度斷尾求生，影響便祕、求偶及生殖的能力。

●醫學獎：波蘭研究員發現，吃冰得以緩和癌症病患接受化療時的疼痛。

●工程獎：日本千葉工業大學松崎元教授領導的研究團隊分析，用幾根手指轉動圓柱把手或旋鈕最有效率。這項研究助日本達成搞笑諾貝爾獎16年連霸紀錄。

●藝術史獎：跨國研究團隊在馬雅陶壺上發現許多灌腸的圖像，學者深入研究發現這項「儀式」可能是為了加速直腸吸收酒精，增強酒醉的效果。

●物理獎：這個獎項頒給兩組研究團隊，中國、英國、土耳其和美國的學者都研究了小鴨為何列隊游泳，結果發現與自行車競賽中的「破風手」類似，第一人破風後，隊伍後方的人或鴨所受風阻就變小了。

●和平獎：頒給研發研究演算法的團隊，該演算法協助八卦製造者決定何時說謊，何時公開真相。

●經濟學獎：義大利學者利用數學方法解釋，成功為何大多並不屬於最有才華的人，而是落在最幸運的人身上。

●安全工程獎：本屆唯一單人獲獎的研究，瑞典學者甘斯（Magnus Gens）有感日本及歐洲國家常發生鹿遭車撞的車禍，他訪問獸醫並解剖遇害麋鹿後，用橡膠與鋼板製作假鹿，再用三輛舊車進行碰撞測試，替未來車款的安全防護設計提供重要參數。