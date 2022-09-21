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國中英語／英語素養題組 描述地震的英語用法
同學們一定都聽過921大地震，這對於大多數20歲以上的台灣人心中印象深刻，大家難忘當晚令人害怕的天搖地動，當時尚未出生的你們，很難體會當時的情景，而近日的918地震，其震度跟強度已與921相似，我想同學們應該經過這次，應該能體會遭遇到大地震時，大家心中不安的感受了。
這次我們搭配時事，來看一篇有關地震的克漏字測驗，練習國中三年級英語課程中會學到的被動語態，同學可以將下列題目先做自我練習，再讓Kreis老師帶領解題並學習相關資訊。
本課程內容節錄自Ai學霸 國中英語總複習課程，介紹了國中三年必學的重點文法，並搭配素養題組來進行克漏字及閱讀測驗，透過老師的講解，找到解題重點，再搭配平台題庫進行不斷刷題演練，另外再英語常用單字2000課程來練習國中三年必考的單字，讓學生在模擬考及會考中，都如願讓英語A+！也希望各位同學在地震活躍期都能注意安全，平安！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語總複習課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語進度課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
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