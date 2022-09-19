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好讀周報／台南地名故事多 「大、小腳腿」因居民腿粗壯？

聯合報／ 好讀周報
鹽水「飯店里」因里鄰合併易名，公車招呼站維持原名。記者謝進盛／攝影
鹽水「飯店里」因里鄰合併易名，公車招呼站維持原名。記者謝進盛／攝影

文／記者謝進盛

●鹽水飯店里 昔商務中繼人口凋零

沿著台19線鹽水與學甲交界，有個「飯店」路標，都讓初次經過路人好奇；沒錯！正如其名，這裡早期是商務中繼站，當時休息站林立，後人稱為「飯店」，行政區域為鹽水鎮飯店里，南縣市合併沿用。

2018南市鄰里整併，飯店里與附近大豐、田寮3個里改名為「三和里」迄今，不過飯店地名根深蒂固，多數人仍持續稱呼，當地客運招呼站也沿用舊稱，昔日商旅往來，如今以產「鹽地番茄」著稱，已是偏遠農村。

●學甲倒風寮 倒風內海畔先民定居

位處八掌溪、急水溪間的學甲區「倒風寮」，昔日因低窪三角洲形成倒風內海，舊時因位於倒風內海畔，先民於此處建寮定居，多年前行政區域易名為「新芳里」沿用數十年，同樣因2018年台南市鄰里整併，與附近頂洲、紅茄里三里合併改名為「三慶里」迄今。

已故統一企業董事長高清愿的故居在學甲「倒風寮」。記者謝進盛／攝影
已故統一企業董事長高清愿的故居在學甲「倒風寮」。記者謝進盛／攝影

走訪倒風寮聚落，有已故的統一企業董事長高清愿故居，為1層樓黑瓦磚造建築，屋前有大院子及高聳椰子樹，外觀素雅，仍隱露「大戶」人家之風。地方人士說，高清愿年少出外打拚，長期居住在外，早年不定時會回老家探望。

當地信仰中心新芳慶安宮離高清愿老家約100公尺，高清愿曾是名譽主委，據了解，38年前建廟進度落後，高清愿除參與工程更捐300萬元，廟方推舉他為第一屆寺廟主委，後因忙碌改任為名譽主委。76歲慶安宮廟祝高榮連曾在統一基層作業30多年，談到老長官高清愿雖看起來嚴肅，回到家鄉完全沒架子。

●柳營大腳腿 傳居民勤耕作腿粗壯

在台南柳營區還有「小腳腿、大腳腿」地名，許多居民姓連，民國88年當時副總統連戰曾到此參加連氏宗親祭祖活動，盛讚「小腳腿」處處充滿傳統台灣社會純樸的人情味。

小腳腿名稱說法不一，當地耆老說，小腳腿是農業社區，名稱可追溯清朝康熙年間，先民跋山涉水到當地開墾，經歷過一段相當辛苦旅程，因小腿痠痛，所以暫時在此地休息，故而得名。

隔壁「大腳腿」由來有兩種說法，一是相傳日據時期航空照相時，飛行員空中俯視村落宛若「美人腿」而得名；二為該地住民勤於耕作以致腿部粗壯。文史工作者說，相關傳言待進一步考證。

柳營區大腳腿及小腳腿路標。記者謝進盛／攝影
柳營區大腳腿及小腳腿路標。記者謝進盛／攝影

台南市政府在2018年曾大規模里鄰整併，許多根深蒂固里名因整併過程「被消失」，市府設法維持遭合併的原里名，但對當地居民甚至是下一代，如何傳承在地歷史與人文特色，也成為挑戰。

成大教授許忠信認為，這更要深化鄉土教育補強或相關課程補充認同在地，讓年輕一輩更認識在地社區的特色，已刻不容緩。

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台南 文史工作者 好讀周報

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