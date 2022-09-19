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好讀周報／「擁抱瑕疵和不完美」 英國女孩頂素顏闖選美決賽

聯合報／ 好讀周報
英國20歲女大生拉烏夫日前在英格蘭小姐選美比賽的半決賽中脫穎而出，並取得決賽資格。（圖／取自網路）
英國20歲女大生拉烏夫日前在英格蘭小姐選美比賽的半決賽中脫穎而出，並取得決賽資格。（圖／取自網路）

文／編譯徐榆涵

英國倫敦一名20歲女大生8月底在英格蘭小姐選美比賽的半決賽中脫穎而出，並取得決賽資格，成為該大賽近百年歷史中的第一位素顏參賽的佳麗。

CNN報導，來自倫敦南部的20歲大學生拉烏夫（Melisa Raouf）接受英國獨立報採訪時說，「這對我來說意義重大，因為我覺得很多不同年齡的女生化妝是因為迫於壓力。」

她表示，如果一個人對自己的皮膚感到滿意，那就不應該用化妝來掩蓋臉龐，「缺陷使我們成為真正的自己，這就是每個人都獨一無二的原因。」

拉烏夫說，雖然自己從小就開始化妝，但對於這次的比賽，她決定素顏出戰。「我從來都不覺得自己符合傳統美學標準，但最近我開始逐漸接受自己原本的樣子，我跟自己說：『你皮膚很好，自然的樣子就很好看。』這也是我決定不化妝來參賽的原因」。

拉烏夫從小就化妝，但對於這次的比賽，她決定素顏出戰。（圖／取自網路）
拉烏夫從小就化妝，但對於這次的比賽，她決定素顏出戰。（圖／取自網路）

今年5月，在英格蘭小姐「素顏照」的比賽環節中，她發布了一張素顏的自拍照，並表示「擁抱瑕疵和不完美」。

英格蘭小姐選美總監比斯利（Angie Beasley）在接受採訪時表示，之所以在2019年推出素顏照比賽環節，是因為很多參賽者都提交經過高度編輯的化妝照片，「我們想看到化妝背後她們最真實的樣子」。

據主辦方說法，拉烏夫將在10月參加決賽，屆時她將再次素顏參戰，「我們預祝她在決賽中取得好成績，當其他人都化妝時，拉烏夫的做法相當勇敢，她正向年輕女孩傳達一個重要訊息」。

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