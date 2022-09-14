國中數學／素養生活題 用數字認識新冠病毒

開學季來臨，各位國一新生們是否適應國中生活了呢？在生活中，有許多訊息都會使用數字來傳達，除了容易表達，同時透過數字可以讓讀著更容易理解。但在科技越來越進步，產品製作越來越精密，單位量也變非常非常小的情況下，我們如果再使用一般的方法，將一個數的所有位數都寫出來，會很難準確知道它的大小，也會浪費許多空間，所以我們開始使用科學記號來表示各項數據，科學記號是一個可以讓你快速看出數值大小，也較容易比較數據的表示方法。

下面影片中的素養題運用了各式各樣的數據資料來讓大家認識新型冠狀病毒，並且要更加了解如何正確使用科學記號才能答題。還不趕快跟著力宇教育的李熙老師一起來挑戰看看！