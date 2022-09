高頻率單字／overwhelm用法多元 怎麼用才對？

老師最近在回覆學生問題時,發現很多人對 overwhelm 這個字的用法感到很抽象。那其實這個字很適合形容強烈的情緒唷!趕快來花三分鐘的時間,學學怎麼搭配使用和翻譯吧!

be overwhelmed with + 情緒

Overwhelm 當作動詞時,是指「使…充滿某種強烈的感受」,那麼這個字常用被動式,寫成「人 + be overwhelmed with + 情緒」。例如:

Jason was overwhelmed with joy when he found his cat unscathed.(Jason 發現他的貓咪毫髮無傷時,他欣喜若狂。)

Brian is overwhelmed with grief and can’t eat or sleep at all.(Brian 悲痛欲絕,完全吃不下也睡不著。)

The doctor is overwhelmed with guilt because she couldn’t bring the patient back to life.(那名醫生因為沒能救活病患而自責不已。)

be overwhelmed by something

那如果介係詞換成 by ,「be overwhelmed by something」意思則是「因為某事物而快承受不住」。比方說作業、工作等等:

I'm overwhelmed by tons of assignments.(我被大量的功課壓得喘不過氣。)

The waiter is overwhelmed by the flow of customers.(那名服務生因為大量的客人而分身乏術。)

I am literally overwhelmed by the heat! It’s 37 degrees Celsius now!(我真的是快要熱死了!現在 37 度欸!)

那這個用法的主詞不一定要是人唷,比方一個地方人滿為患時,你就可以這樣說:

Shilin Night Market is always overwhelmed by tourists on weekends.(士林夜市在假日時總是被觀光客擠得水洩不通。)

overwhelmed

除了動詞用法外,我們也可以用形容詞 overwhelmed 來形容一個人「感到受不了、不知所措」,例如:

I’m just overwhelmed. I need to get away for a few days.(我真的要受不了了。我需要休息幾天。)

overwhelming

Overwhelming 則有「難以抵擋的;巨大的」的意思。

I have an overwhelming urge to tell her the truth.(我非常想要告訴她事情的真相。)

The Comic Con is overwhelming—it’s too crowded!(動漫展讓人招架不住--人太多了!)

An overwhelming majority of journalists voted that player for the MVP of the year.(絕大多數的記者將本年度最有價值球員的票投給那位選手。)

The earthquake followed by the tsunami caused overwhelming damage in northeastern Japan in 2011.(2011 年的地震和隨之而來的海嘯對日本東北造成毀滅性的破壞。)

想不到一個字居然可以衍伸出這麼多用法吧!大家看完今天的專欄後,也可以試著在口說或寫作時練習使用唷!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】