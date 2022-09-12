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國中國文／穿越時空與古人一起蒔花弄草—認識古文中具有特殊喻義的植物

聯合新聞網／ 力宇教育

「紅豆生南國，春來發幾枝？願君多採擷，此物最相思。」這首唐代詩人王維的〈相思〉相信大家一定不陌生，許多人小時候都背過甚至可以說是滾瓜爛熟，但為何詩人要特別提及「紅豆」，而不是綠豆、黃豆、豌豆等其他植物呢？

紅豆，又名「相思子」，王維〈相思〉一詩中正是借物抒情，將紅豆比喻成相思的化身，使紅豆成為了最負盛名的相思豆，於是古往今來，許多有情人都以紅豆寄情思。類似的例子，我們也可以在唐代詞人溫庭筠的作品〈新添聲楊柳枝詞〉中看到，「玲瓏骰子安紅豆，入骨相思知不知」，詞中的「紅豆」同樣也寄託了相思之意。

除了紅豆外，還有許多植物在古文中都有著特殊喻義，現在，就讓我們跟著許由老師一起來學習吧！

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力宇教育

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學霸 詩人 升學 力宇教育 國文

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