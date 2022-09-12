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好讀周報／「總有一天會成功」 波蘭向德索賠二戰損失39.5兆

聯合報／ 好讀周報
波蘭要求德國賠償二戰損失1.3兆歐元；圖為一名波蘭士兵拿著花圈，參加二戰周年紀念儀式。(美聯社)
波蘭要求德國賠償二戰損失1.3兆歐元；圖為一名波蘭士兵拿著花圈，參加二戰周年紀念儀式。(美聯社)

文／陳韻涵

新聞故事：波蘭政府1日公布「第二次世界大戰損失報告」，向德國索賠二戰損失約6.2兆波蘭幣（約台幣39.5兆元），求償納粹德國在二戰入侵和占領波蘭所蒙受的損失。

納粹德國1939年9月1日入侵波蘭，今年屆滿83周年。波蘭副總理、執政黨「法律正義黨」黨魁卡臣斯基說：「我們已經決定採取進一步行動。我們將向德國就賠償問題展開談判，這將是一條漫長且艱難的道路，但總有一天會成功。」

卡臣斯基認為，此舉有利在「真相」的基礎上，達成真正的兩國和解。波蘭總理莫拉維茨奇支持副總理的作法，兩人當天一同出席在華沙皇家城堡舉辦的二戰損失報告會議。

德國外交部回應，二戰結束後已賠償東歐國家，而波蘭因邊界畫定所失去的東邊領土，德國也已賠償。德國外交部表示：「德國政府的立場沒有改變，賠償問題已結案。波蘭早在1953年就已宣布放棄進一步索償，且經過多次確認。」

波蘭政府認為，作為戰爭的首要受害者，卻未獲得充分補償。卡臣斯基指出，許多犯下戰爭罪行的德國人在戰後逍遙法外，「德國從未實際說明對波蘭人鑄成的罪行」。

納粹德國當年入侵並占領波蘭5年，波蘭版本的「二戰損失報告」自2017年起籌備，由30多名經濟學家、歷史學者和其他領域的專家組成專門團隊撰寫報告，詳列基礎設施、工業、農業、文化、強迫勞動以及強行將波蘭兒童變成德國人等各項損失。二戰損失報告多達3冊，報告小組負責人、國會議員穆拉爾奇克表示，德國占領所造成約520萬名波蘭人喪生，人命無法以金錢衡量。

波蘭總統杜達說：「戰爭是波蘭歷史中最可怕的悲劇，不僅因為它奪走了我們的自由、占領我們的國家，這場戰爭代表數百萬受害者的悲歌，以及無法彌補的損失。」

●閱報秘書

波蘭採雙首長內閣制，分別有總統、總理和副總理。波蘭總統是國家元首，由兩輪制全民普選投票產生，任期5年，只能連選連任一次。總理是政府領袖，由總統任命，總理人選通常來自國會多數黨。

波蘭 德國 二戰 好讀周報

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