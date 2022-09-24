閱讀數學／從一塊田到一碗飯

農夫收割時，常用「割」來表示一塊農田的總產量。100台斤是1割，1台斤是0.6公斤，換算起來，1割就相當於是0.6乘以100等於60公斤。根據資料，過去如果收成不錯的時候，1分地約可有10割的稻米，換算起來就是600公斤。

近年來，稻種改良、耕作技術提升，每分地有機會收到20割，相當於是2000台斤。不過，這通常是指直接採收下來，甚至是搶收，還沒有經過烘乾的稻穀。此時因為含有水分，比較重，稱之為「濕穀」。濕穀得再乘上一個折算比率，才可以求出烘乾後的「乾股」重量。

既然要扣掉水份的重量影響，不同的含水率會有對應的折算率。比方說，含水率25%時，折算率約是83%，可如果含水率增加到30%，換算成乾穀就必須要再乘上78%。總結來說，如果是20割的一分地，含水率30%，那最後收成的稻米重量就是20乘100乘0.6乘78%，得到936公斤的稻米。

稻米收成、曬乾後，距離變成我們在超級市場看到的白米，還需要經過「碾米」這道過程。碾米會剝去稻穀的穀殼，得到糙米。再把穀殼跟糙米分離，接著磨去糙米外皮，去除胚芽、皮層等，有些再把表面打亮，得到白米。整套碾米過程有約60%到70%的碾米率，意思是說，100公斤的乾穀進去，出來大約是60到70公斤的白米。前面影片說的20割1分地，約可以得到936公斤的稻米，如果以60%來估算，那就是936乘以60%，約是561.6公斤的白米。

1公斤的米約可以煮出14碗飯。換句話說，一分田收成好的時候，大約可以煮出561.6乘以14，約是7862碗飯。你可以想像兩個籃球場上擺滿這麼多碗飯的畫面。如果用平方公尺為單位，7862除以970，每平方公尺相當於產出8碗飯。我們終於成功地把一塊田地中隨風搖曳的稻米，跟餐桌上的一碗飯連結起來。