聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀數學／農田的大小

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

米飯是台灣人的主食。小時候讀詩都有唸過這段：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。稻米從播種插秧到收成，再從產地運到消費者手，這是一條漫長且費時費心力的路途。過程中，有趣的是，隨著處理稻米的數量大小不同，衡量稻米的「單位」也有所不同。舉例來說，農夫耕種時，常用單位是耕作的「土地面積」，幾公頃的田地、一畝田、一分田等等的說法，都常聽到。但這樣的田地到底有多寬廣呢？

其中，一分田的意思是十分之一「甲」。一甲地的說法在台灣非常常見，而甲就是一個相當特別的面積單位，根據歷史記載，它源自於荷蘭語的田園，寫作akker，念作阿克而，聽起來有點像「阿甲」。後來台灣的農民就取其第二個字，採用了「甲」做為表示農田的面積。《赤崁樓筆談》舊友這麼一段紀載「自紅夷至台，十畝之地，名為一甲。」

一甲地大約是0.97公頃，1公頃是1萬平方公尺，所以也可以說1甲地約是9700平方公尺大。1分地既然是十分之一甲，換算起來就是970平方公尺大。這樣講還是有點難想像，讓我們用常見的籃球場為基準。一座標準的籃球場長28公尺，寬15公尺，面積是28乘以15等於450平方公尺。換句話說，一分田約比兩座籃球場再大一點點。大概就是一個體育館的概念。一甲地則是20多座籃球場。如果是一個完整的學校操場，有好幾個全場籃球場，還有一個田徑跑道。用這樣為基準，你或許就能比較想像得出來一分田有多大，一甲田又是多麼的遼闊啦。

稻米 閱讀數學 數感實驗室

相關新聞

閱讀數學／農田的大小

米飯是台灣人的主食。小時候讀詩都有唸過這段：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。稻米從播種插秧到收成，再從產地運到消費者手，這是一條漫長且費時費心力的路途。過程中，有趣的是...

新加坡雙語教育為何淪「半桶水」 英語中文都說不好反成劣勢

「2030雙語國家政策」於2021年9月正式上路，政府豪砸4年100億經費，從小學到大專院校打造雙語基礎工程，希望厚植國人英語能力接軌國際。但理想豐滿現實骨感，在師資不足和課程規劃欠缺思慮的情況下，教育現場叫苦連天，更造成學生聽不懂、學習成效低落的反效果。

提供教學並可當考場 崇右建基隆首座無人機練習場

基隆市是少數沒有無人機考場的縣市，為培養專業影像空拍從業人員，崇右科技大學斥資百萬建置符合交通部民航局考場規格的無人機標...

彰化國小霸凌羅生門？家長要真相 教育處將排面談

網路臉書某社群平台近日出現PO文，彰化縣一名家長擔心自己的孩子被誤為校園霸凌者，要求學校公開真相，學校聲稱全案進入調查結...

學生在哪老師就在哪 鶯歌教師張美玉獲杏壇芬芳獎

「學生在哪裡，老師就在哪裡」，可貼切形容鶯歌工商張美玉老師，已在學校任教超過24年，她對教學的專業及對學生的耐心，令同事...

學生在哪老師就在哪 鶯歌教師張美玉獲杏壇芬芳獎

「學生在哪裡，老師就在哪裡」，可貼切形容鶯歌工商張美玉老師，已在學校任教超過24年，她對教學的專業及對學生的耐心，令同事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。