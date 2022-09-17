閱讀數學／農田的大小

米飯是台灣人的主食。小時候讀詩都有唸過這段：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。稻米從播種插秧到收成，再從產地運到消費者手，這是一條漫長且費時費心力的路途。過程中，有趣的是，隨著處理稻米的數量大小不同，衡量稻米的「單位」也有所不同。舉例來說，農夫耕種時，常用單位是耕作的「土地面積」，幾公頃的田地、一畝田、一分田等等的說法，都常聽到。但這樣的田地到底有多寬廣呢？

其中，一分田的意思是十分之一「甲」。一甲地的說法在台灣非常常見，而甲就是一個相當特別的面積單位，根據歷史記載，它源自於荷蘭語的田園，寫作akker，念作阿克而，聽起來有點像「阿甲」。後來台灣的農民就取其第二個字，採用了「甲」做為表示農田的面積。《赤崁樓筆談》舊友這麼一段紀載「自紅夷至台，十畝之地，名為一甲。」

一甲地大約是0.97公頃，1公頃是1萬平方公尺，所以也可以說1甲地約是9700平方公尺大。1分地既然是十分之一甲，換算起來就是970平方公尺大。這樣講還是有點難想像，讓我們用常見的籃球場為基準。一座標準的籃球場長28公尺，寬15公尺，面積是28乘以15等於450平方公尺。換句話說，一分田約比兩座籃球場再大一點點。大概就是一個體育館的概念。一甲地則是20多座籃球場。如果是一個完整的學校操場，有好幾個全場籃球場，還有一個田徑跑道。用這樣為基準，你或許就能比較想像得出來一分田有多大，一甲田又是多麼的遼闊啦。