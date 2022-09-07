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國中英聽／「生生有平板」善用數位學習工具 測驗超簡便

聯合新聞網／ 力宇教育

你都怎麼練習英語聽力測驗呢？

拿出紙本書/考卷，再拿出手機/電腦，然後播放MP3嗎？

還是...太麻煩了，直接放棄？

Ai學霸推出「國中會考英聽—英語耳養成計畫」課程，不同於附有MP3的紙本練習書，採用帳號登入平台進行測驗，同步提供英聽題目及音檔播放，根據國中課程的冊次進行分冊練習，遵照會考三大題型—辨識句意、基本問答、言談理解，可進行分冊、分題型、綜合演練，讓學生輕易操作，隨時演練會考英聽測驗，測驗後立刻回饋測驗分數，並進行錯題加強。

日前教育部提出「推動中小學數位學習精進方案」，達成「班班有網路 生生用平板」的計畫，力宇教育AILEAD365線上教學平臺也列入「數位內容採購名單中，提供全校每位學生一人一專屬學習帳號，依據教師需求來設定全班或個人學習，教師更可即時監控學習狀況，測後成績立即回饋、系統自動分析每一位學生的知識向度及弱點。力宇教育線上平台課程能為教師帶來教學生動多元，學生學習也更有效。

國中會考英語科目的計分，聽力測驗加權比重雖只訂為 20%，看似影響不大，但仍然不可輕忽它。建議同學除了平時就要建立英語音感，多聽英語真實影片演練之外，也必須熟悉會考的做答題目，善用數位學習工具，透過AI檢測，從大量試題中習得答題關鍵技巧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中會考英聽 - 英語耳養成計畫

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10315

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語進度課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 會考 學霸 生生用平板 升學 英語科 英聽

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