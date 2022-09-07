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趣味英文／打招呼只會說hello？ 俏皮說法一次看

聯合新聞網／ 希平方

大家平常都怎麼和朋友打招呼呢？是會說「嗨」、「哈囉」、「你好」，還是富有人情味的「呷飽未」？那英文和中文一樣，除了簡單的 hello，還有很多打招呼方式。不同群體、地區、年紀的人打招呼的方式也不盡相同，我們今天就來學學一些有趣的打招呼方式吧！

Top of the morning!

許多人認為這個用法來自於愛爾蘭，要故意模仿愛爾蘭人時也會這樣講，不過現在愛爾蘭已經很少這樣用了。如果你想用比較俏皮的方式和朋友打聲招呼，或是要慶祝聖派克節（St. Patrick's Day）就可以這樣講，但建議別直接對愛爾蘭人說喔。

What's crackin'?

這算是比較口語的打招呼方式，意思類似 What's going on? 或 What's up?，適合比較對比較熟的朋友使用。如果要面試工作的話，不建議和面試官這樣講喔。

Howdy, partner.

這原本是牛仔之間的打招呼方式，後來變成是幽默有趣的打招呼方式。

Alright, mate!

這個是英國很道地的打招呼方式，在澳洲或紐西蘭也是常見的用語，不少美國人聽到會很困惑，多看一些其他地區的影集應該就會比較熟悉囉！

Good morning, sunshine!

有些爸媽會對寶寶、小孩這樣講，是很可愛的打招呼方式喔！買不起房子養不起小孩嗎？沒關係，你也可以對自己的毛小孩說。

雖然有些用法日常生活中可能用不太到，或是在美國不太會使用，但多認識一些字、多了解這些字的文化背景也能增進自己的文化涵養喔！

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希平方

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