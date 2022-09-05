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好讀周報／通貨膨脹致南韓國民食物漲翻天 超市推促銷炸雞

聯合報／ 好讀周報
超市炸雞是南韓消費者最愛商品之一。（圖／南韓先驅報）
超市炸雞是南韓消費者最愛商品之一。（圖／南韓先驅報）

文／陳韻涵

新聞故事：南韓通貨膨脹導致物價上漲，生活開銷劇增，超市逆勢操作推出炸雞促銷活動，精打細算的消費者樂見優惠，但仍不忘埋怨當前炸雞餐點的定價過高。

南韓連鎖超市「Homeplus」6月下旬起推出6990韓元（約台幣157元）炸雞桶，Homeplus於6月30日至8月21日賣出逾46萬桶炸雞。另一家超市「emart」上月以更強優惠加入促銷戰，而樂天超市則推出8800韓元（約台幣198元）的炸雞桶。

南韓三大炸雞連鎖餐飲「橋村炸雞」、「Genesis BBQ」、「BHC炸雞」上半年已將商品價格調漲1000至2000韓元不等（約台幣23至45元），但橋村炸雞的招牌蜂蜜炸雞售價兩萬韓元（約台幣450元）。

市場研究公司「Macromill Embrain」今年4月25日至5月1日訪查1000名成人，近88%受訪者表示最近的炸雞價格偏高。

31歲上班族金洙英說，即使考慮炸雞專賣店的餐點品質和風味，對消費者來說，當前餐點價格確實是「沉重的負擔」。她說：「若是叫炸雞外送，絕對超過兩萬韓元，再加上外送費，我要付2.5萬韓元（約台幣563元），我認為餐點和外送費都要調整。」

專家推測，兩萬韓元的炸雞對南韓人而言可能是一個重要的評量標準，民眾將炸雞視為「療癒心靈的食物」。檀國大學經濟學教授金泰基說：「國民喜歡炸雞，不單因為美味，而是比豬肉和牛肉的更便宜。」

金泰基認為，就經濟層面而論，通膨壓力漸增，商品價格因此上漲，但考量到消費者對炸雞的需求，炸雞專賣店和外送軟體應積極找尋方法，盡量減輕顧客負擔，才能創造企業與顧客雙贏的局面。

金泰基指出，這些公司在新冠肺炎疫情期間，賺進極高收益。南韓三大炸雞連鎖餐飲去年總收入高達1.3兆韓元（約台幣294億元），比2020年增加15%。

南韓 通膨 好讀周報

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