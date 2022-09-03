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放國慶煙火違法？故宮南院：園區外施放 未違反管制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國民黨智庫質疑今年國慶煙火在嘉義故宮南院施放違法，故宮澄清，國慶煙火施放地點在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內，自無違反明火管制規定問題。圖／故宮南院提供
國民黨智庫質疑今年國慶煙火在嘉義故宮南院施放違法，故宮澄清，國慶煙火施放地點在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內，自無違反明火管制規定問題。圖／故宮南院提供

今年國慶煙火將重返嘉義，並選在故宮南院施放，遭國民黨智庫質疑違法。對此，故宮澄清，今年國慶煙火施放區位於故宮南院園區以外的台糖所屬空地，並非南院院區範圍內，自無違反明火管制規定問題。

故宮指出，今年國慶煙火活動的主辦單位為111年國慶籌備委員會，嘉義縣政府為承辦單位，煙火的施放地點、管制範圍及安全規定，都由慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認，故宮將配合慶籌會相關規範進行各項管制工作。

故宮說，目前主辦單位規畫以故宮南院院區作為觀賞區，為了因應當日夜間活動需求，故宮配合辦理「111年度南部院區國慶煙火活動場域維護及設備租賃開口勞務案」，主要辦理地坪整平、新增臨時照明及安全隔離設施工作項目。

此外，故宮表示，109年與農委會農糧署於南院合辦的「糧倉大戲：國產雜糧新品開發聯合發表會」，並未在博物館建築內使用明火，當日活動宴席菜餚是在戶外加熱再由專人送入建物內，明火加熱的瓦斯桶設備距離建築物的安全距離，也依照相關法規標準設置，並無違法、違規問題。

故宮南院 國慶

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