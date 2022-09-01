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國中國文／「每逢佳節倍思親」 語文一點通──月亮的別稱
常言道「每逢佳節倍思親」，中秋是闔家團圓、歡聚的重要節慶。中秋即將到來，當大家團聚一起品嘗烤得焦香的肉串、鮮嫩多汁的柚子、香甜不膩口的月餅，偶然抬頭觀看明亮的滿月之時，大多會憶起小時候聽聞長輩訴說嫦娥奔月、吳剛伐桂等故事吧。
大家朗朗上口的詩作，「小時不識月，呼作白玉盤；又疑瑤臺鏡，飛在白雲端。」（李白〈古朗月行〉），詩仙李白將滿月稱為玉盤、瑤臺鏡，今日我們也常這樣稱呼月亮。其實古人寫作詩文，常會以其他東西來代稱月亮，例如：元稹〈月詩三十韻〉：「絳河冰鑑朗，黃道玉輪巍。」以及方幹〈中秋月〉：「涼霄煙靄外，三五玉蟾秋。」其中玉輪、玉蟾即是代指月亮喔。
月有陰晴圓缺，除了滿月，新月是否也有其他稱呼呢？想知道月亮究竟還有哪些別稱嗎？就讓我們一起跟著吳桐老師學習吧！
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