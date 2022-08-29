好讀周報／賈伯斯的黑高領 三宅一生「生活中的服飾」極致體現

文／編譯羅方妤、記者胡玉立

日本知名設計師三宅一生5日因癌症去世，享壽84歲。隨著他去世的消息傳開，外界重新審視這位一代設計師的作品，蘋果前執行長賈伯斯膾炙人口的招牌黑色高領衣，即是其一，但賈伯斯和三宅一生的情誼，其實最早始於賈伯斯希望三宅一生為所有蘋果員工設計制服。

●推動素材創新 支持舒適穿著

三宅一生是時尚界各方面的先驅，1974年4月成為首位登上巴黎時裝周的外國設計師，是首批與藝術家合作的服裝設計師，他也是早在「舒適著裝」（comfort dressing）一詞出現前，就是這項概念的支持者之一。正是三宅一生對科技的理解和欣賞，以及他如何以美學的觀點利用科技創造新的、富有魅力的素材，使他與眾不同。

早在穿戴式裝置、智慧夾克、3D列印球鞋和雷射切割蕾絲出現前，三宅一生推動素材創新的界線，連接過去和未來，是最早的時尚科技鬥士。

三宅一生不僅是賈伯斯標誌性服裝黑色高領衣（見圖）幕後功臣，也是時尚界先驅。(圖／路透）

這一切始於1988年，三宅一生研究壓燙機，及如何用它將一塊比平常服飾大二至三倍的布料做成服裝。三宅一生將布料用兩張紙夾住，並用機器打摺、加熱固定，讓布料變成不會有皺褶、塌陷或需要任何扣件固定的衣服。這些服飾在1994年組成品牌Pleats Please，後來衍生男裝系列Homme Plissé：將經典的Mario Fortuny古希臘簾布重新設計成實用又有趣的物品。

●一根線織布料 減少布料浪費

三宅一生接下來進行了一項實驗，將一根連續不斷的線放進工業編織機器，織成一塊內藏線縫的布料，能跟著不同的服飾形狀變化，也能根據穿著者想要的樣子進行剪裁，消除製造過程中會產生的碎屑。三宅一生1997年以此推出A-POC系列，這項創舉比時尚界號召「零浪費」早了數十年。

三宅一生2010年推出「132 5」品牌。受到電腦科學家三谷純啟發，這系列的產品攤平時是複雜摺紙外表的扁平包包，上拉展開就會在身上形成許多3D碎片。該系列由三宅一生內部研發團隊共同開發，該團隊是在2007年成立的Reality Lab。

●隨著身體變形 解決日常需求

三宅一生所有系列作品都在「THE MET 大都會藝術博物館」、「現代藝術博物館」（MoMA）、「V&A」維多利亞與亞伯特博物館和洛杉磯郡立美術館（LACMA）等博物館展出。這些作品是隨著身體變形和移動的傑出軟雕塑，但它們獨特之處在於，它們不僅是美麗的物品，也是日常需求的解決方案。三宅一生設計的基本信念正是做出「生活中的服飾」，而這些衣服就是為了日常生活運作。

一名模特兒今年6月在巴黎時裝周展示三宅一生旗下明年春夏男裝系列。（圖／新華社）

賈伯斯的黑色高領衣就出自這樣的概念。這件衣服可能不是三宅一生設計出最有趣的服飾，甚至可能是最平庸的。但它體現了三宅一生的創始原則，這件衣服能讓任何對時尚不感興趣的人，都能輕鬆探索三宅一生的宇宙。賈伯斯就是如此。