閱讀數學／計算機對決（中）

上週我們介紹了Nintendo Switch上的多人對戰遊戲《計算機對決》，玩家被限制僅能使用1到9，以及0.1到0.9這些數字，搭配各種運算鍵，最快達到目標數字就算勝利。在這款遊戲中，每個計算機按鍵都是一種資源，當對手的游標停在[+]時，我們就不能按。你可以想像[+]、[-]、[×]和[9]這些按鍵肯定是被搶破頭的熱門資源。為了獲勝，我們不僅要用更少的步數按出結果，還要有更靈活、多元的計算方式。

§那些陌生卻實用的按鍵

讓我們來看看計算機上，那些常忽略的按鍵們吧。先從xʸ開始，這是指數運算中最有彈性的按鍵，可以自己選擇底數和指數，適合用於大整數，能比乘法更快接近目標數字。再來是根號以及對數，這兩個都能比除法更有效率地縮小數字，在對付小數時特別有效。

接著是記憶鍵M，習慣了使用括弧運算的我們，可以用記憶鍵重拾這個功能，使用[M+]或[M-]記憶累加數字，再用[MR]叫回。以剛剛的5287為例，這裡提供一種方式，利用1024為基準，更快達到目標5287。以下是運算過程：

4⁵ = 1024 1024 × 5 = 5120 [M+] 4 × 6 × 7 = 168 168 + [MR] - 1 = 5287

這樣的步驟只需要按下15次按鍵，雖然按鍵位置較遠，但可以避開激烈的爭奪，充分發揮了其他按鍵的力量。而且本來數學上，相較於乘法，次方是能更快速增加數字的運算方式。比起暴力拚手速，這款遊戲更鼓勵善用多元的計算技巧，有效算出結果。展現出就算是程序性的計算，也可以很強調思考，也可以很有趣。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。