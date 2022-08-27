閱讀數學／計算機對決（上）

108課綱新增了計算機相關內容，希望培養學生使用工具的能力，降低繁雜計算的負荷，花更多力氣在思考解決問題的方式。其實計算機可以不只是計算機，日本更有人用4台計算機彈出歌曲，讓人不禁想問：「計算機是不是一種樂器？」萬能的計算機，不只能算數和當樂器來彈，還可以和朋友來場計算機對決！

§如何用計算機對決？

《計算機對決》是一款在Nintendo Switch上的多人對戰遊戲。玩家被限制僅能使用1到9，以及0.1到0.9這些數字，搭配各種運算鍵，最快達到目標數字就算勝利。舉例來說，像是504，沒辦法單純按下[5]、[0]、[4]就結束，得依序輸入

[7][×][8][×][9]

共計五下，而這也是最快得到504的方法。可想而知，方法絕對不只一種，手速夠快的話，當然也能選擇瘋狂按[+]和[9]。

網路上就有部影片，該題的目標數字為5287，玩家利用前一題殘留的數字算出了5832後，激動地按著[-]和隔壁的[6]（[-]和[9]在斜對角，不利於搖桿操作），試圖只靠減法來調整這將近600的誤差。如果是我們玩的話，會先想辦法靠乘法快速抵達目標值附近，例如：

9 × 6 × 5 × 5 × 2 × 2 得到 5400

再來，重複執行12次[-][9]和1次[-][5]就是我們的目標5287。一共需按下37次按鍵。我們的做法還滿直觀的，效果也不差。

抱著「用加減乘除就夠了」想法的玩家鐵定不在少數。的確，如果今天是自己一個人按計算機倒沒問題，但《計算機對決》顧名思義是一款對決遊戲，對決時「搶資源」是很重要的一件事。該怎麼運用更多不同的案件，贏得比賽。下一篇我們再來好好討論。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。