我與素養的距離／生生用平板！看3D地形圖 學習地理的好幫手

暑假已經進入尾聲，各位即將升上國三的會考備考生們，是否已經開始進入備戰狀態了呢？準備會考的同時也別忘記還有國三的課程要兼顧，國三即將學到的知識也是會考的一大重點唷！ 同學在解題時，常常會遇到看不懂題目，或不了解題目給了你什麼資訊的問題

2022-08-23 15:54