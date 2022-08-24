聽新聞
test
0:00 / 0:00
我與素養的距離／生生用平板！看3D地形圖 學習地理的好幫手
108課綱實施後，如何將知識與生活連結的能力愈來愈受重視，而這些素養能力要如何培養呢？首先要著手的就是關心生活周遭的事物。例如：學習地理最好的方法就是親自去觀察環境的變化，不過有些地理現象不易到達或觀察，或是在疫情衝擊無法進行戶外活動下，要如何觀察這些地理景觀呢？
力宇教育特別製作一些地形的3D擬真地形圖，幫助聚焦學習的主題，提供支援課程數位化學習的新選擇。舉例來說，冰河地形並不容易在臺灣進行實地勘察，因此藉由3D模型展現冰河形塑的各種景觀，搭配老師詳細的解說，幫助同學理解冰河地形的構造。再者，以臺灣大部分縣市都可以看到的海岸地形來說，除了以3D呈現外，還可以放大觀察海積、海蝕地形的細節，讓同學不用出門就可以了解這些特殊的地形景觀。現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你海岸地形有哪些需要注意的地方吧！
延伸閱讀
縣市專案採購【校園專案報價】或詳細資訊
請洽力宇教育服務團隊
📞電話：02-2508-3758
LINE@：@kse1098r (或點此加入)
E-mail：jimmychen@leadu.com.tw
教育部【校園數位內容與教學軟體】相關資訊
【力宇教育】相關資訊
【AILEAD365線上教學平臺】介紹
https://www.leadu-edu.com/products-detail/14/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言