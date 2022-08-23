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國中數學／會考備戰…題目抽象看不懂 畫圖解題好輕鬆

聯合新聞網／ 力宇教育

暑假已經進入尾聲，各位即將升上國三的會考備考生們，是否已經開始進入備戰狀態了呢？準備會考的同時也別忘記還有國三的課程要兼顧，國三即將學到的知識也是會考的一大重點唷！ 同學在解題時，常常會遇到看不懂題目，或不了解題目給了你什麼資訊的問題，這時候你可以試試把抽象的題目內容畫出來，利用簡單的示意圖來代表題目中關鍵訊息，會發現一切變得可以輕鬆理解，也較容易找到解題方式。

下面影片中的追趕問題會用到開學後國三同學們即將學習到的「連比」，這個單元是過去在一年級所學過「比」觀念的延伸，題目較為困難，但只要依照題目畫出示意圖，就可以快速找到訣竅。還不趕快跟著力宇教育的李熙老師一起來練習看看！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學三上課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10371

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

會考 力宇教育 國中生 數學科

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