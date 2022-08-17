快訊

空軍屏東基地疑食物中毒 近百官兵午後腸胃不適送醫

大陸高溫創逾60年最強！長江重慶段水位下降 明代文物意外露出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3D實驗室／生生用平板！實驗課程的好補手 停課也免驚

聯合新聞網／ 力宇教育

以往實驗課時，學生可能需分組擠到臺前觀看老師操作，如果器材比較小，實際操作細節就不易展示清楚；若是再遇到因疫情等因素而停課，還可能無法實際操作實驗。在新課綱及會考越來越強調實驗的重要性之下，要怎麼來幫助學生學習呢？

在實體課之外，力宇教育的【3D實驗室】提供支援課程數位化學習的新選擇，3D實驗室利用立體擬真的放大介面，吸引學生注意、幫助聚焦學習的主體；藉由老師的演示操作及實驗參數變更，讓學生更能了解構造細節及改變變因的差異。

測量質量雖然是一個簡單的實驗，但是天平的操作還是有一些細節要注意，這對於剛步入理化課程的學生來說，是養成科學實驗態度很好的訓練，力宇教育的孟翔老師在影片中都有詳細提醒。因應新課綱的趨勢，每個實驗可都要好好了解及熟悉操作喔！

▌國、高中自然科【3D實驗室】延伸閱讀：

《生物》

超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

不用再死背！善用動態圖像學習 細胞分裂過程一看就記

《理化、物理》

「力」看不見又摸不到如何測量？

縣市專案採購【校園專案報價】或詳細資訊

請洽力宇教育服務團隊

📞電話：02-2508-3758

LINE@：@kse1098r 或點此

E-mail：jimmychen@leadu.com.tw

教育部【校園數位內容與教學軟體】相關資訊

https://www.sdc.org.tw/

【力宇教育】相關資訊

https://www.leadu-edu.com/

【AILEAD365線上教學平臺】介紹

https://www.leadu-edu.com/products-detail/14/

力宇教育 108課綱 教育部 生生用平板 會考 升學

相關新聞

3D實驗室／生生用平板！實驗課程的好補手 停課也免驚

以往實驗課時，學生可能需分組擠到臺前觀看老師操作，如果器材比較小，實際操作細節就不易展示清楚；若是再遇到因疫情等因素而停課，還可能無法實際操作實驗。在新課綱及會考越來越強調實驗的重要性之下...

紐時賞析／研究發現：脫貧之道可能在於從小結交富友、跨越階級

Over the last four decades, the financial circumstances into...

紐時賞析／俄國逼迫烏克蘭人 接受俄式生活

They have handed out Russian passports, cellphone numbers an...

鳴人堂／電車難題2.0版？「雙果律」的兩難抉擇

在打仗的時候，什麼都可以做嗎？想想看：「戰術飛彈」：戰爭已經造成重大傷亡，為了結束戰爭，唯一方案只有轟炸敵方軍事設備，進而獲得戰力優勢，強迫對方談判。但轟炸軍事設備無法避免同時波及到周邊民宅，造成某些平民死傷。 或許我們會認為，雖然這手段會帶來平民死傷的「附帶傷害」，但若只有這個方法可以結束戰爭，也是不得已的選擇。

好讀周報／選系或選校？求職網：6成6先選系但59%後悔選錯志願 圓夢率僅7%

首屆參與「分科測驗」的考生上周末放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是以「選系為主」，或者以「選校為主」？不過從小到大所謂「...

英語解憂室／besides, except 都叫「除了...」 但是有沒有包含我啊？

「老師，besides跟except 都叫除了，兩個字是一樣的嗎？」 在學習這兩個字之前，老師要先問問同學，beside跟besides意思是一樣的嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。