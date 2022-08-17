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3D實驗室／生生用平板！實驗課程的好補手 停課也免驚
以往實驗課時，學生可能需分組擠到臺前觀看老師操作，如果器材比較小，實際操作細節就不易展示清楚；若是再遇到因疫情等因素而停課，還可能無法實際操作實驗。在新課綱及會考越來越強調實驗的重要性之下，要怎麼來幫助學生學習呢？
在實體課之外，力宇教育的【3D實驗室】提供支援課程數位化學習的新選擇，3D實驗室利用立體擬真的放大介面，吸引學生注意、幫助聚焦學習的主體；藉由老師的演示操作及實驗參數變更，讓學生更能了解構造細節及改變變因的差異。
測量質量雖然是一個簡單的實驗，但是天平的操作還是有一些細節要注意，這對於剛步入理化課程的學生來說，是養成科學實驗態度很好的訓練，力宇教育的孟翔老師在影片中都有詳細提醒。因應新課綱的趨勢，每個實驗可都要好好了解及熟悉操作喔！
▌國、高中自然科【3D實驗室】延伸閱讀：
《生物》
《理化、物理》
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