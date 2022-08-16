快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

好讀周報／選系或選校？求職網：6成6先選系但59%後悔選錯志願 圓夢率僅7%

聯合報／ 好讀周報
求職網調查，59%上班族後悔當初選錯志願。(圖／本報資料照片)
求職網調查，59%上班族後悔當初選錯志願。(圖／本報資料照片)

文／記者陳素玲

首屆參與「分科測驗」的考生上周末放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是以「選系為主」，或者以「選校為主」？不過從小到大所謂「我的志願」，又有多少人能真正圓夢？yes123求職網「選填志願回顧與學非所用現況調查」，6成6表示當初是選系不選校，但高達59%後悔選錯志願，年少志願圓夢率僅3到7%。其中醫師、老師居前五名。

整體來說，有高達65.7%的上班族透露，當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」；其餘34.3%才是「選校不選系」。

那個薪資水準比較高？交叉分析觀察，假如當時是「選系不選校」的，目前平均月薪為40,526元；「選校不選系」的則為33,430元：前者是後者1.21倍，等於薪資能多兩成一。（40,526除以33,430，約等於1.21。）

為何選擇讀這個科系，最主要的原因，又依序為：「考試分數落在這個科系」（39.1%）、「個人興趣考量」（34.7%），以及「完全由父母或長輩決定」（14.2%）、「未來就業市場考量」（12%）。

不論主因為何，對於當年選填這個科系，目前有40.7%的人覺得「不後悔」；代表覺得「後悔」的，合計占了59.3%：包含32.2%屬於「畢業求職後才後悔」；27.1%屬於「求學期間就後悔了」。

在上大學之前，幾乎每個人都曾經寫過這個作文題目：「我的志願」，同時在自己心中也常常立志要擔任某某職務，或者想進入某某行業。由小時候開始到青少年時代，到底有過多少職場夢想呢？

根據yes123求職網的調查，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前5名為：「科學家」（31.2%）、「工程師」（29.9%）、「醫師」（27.6%），以及「老師」（26.3%）、「律師」（22.1%）。

至於6到10名方面分別是：「警察」（20.9%）、「職業運動員」（20.1%）、「演員」（16.2%），以及「作家」（15.4%)、「廚師」（14.8%）。

「醫師」和「老師」同時進入男女上班族「我的志願」前五名，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟所謂兒時、年少時的志願，除了受父母長輩平時「口頭教誨」的影響外，可能也因此考量到「穩定」或「高薪」兩大因素；加上本身對該項職業，產生的信任感、社會地位印象，自然讓「雙師」成為許多人從小到大的職場夢想。

求職 科系 填志願 111分科測驗 分科測驗 放榜

延伸閱讀

51所大學招不滿害學區房東瑟瑟發抖？鄉民淡定笑了：早就賺飽

天主教德光中學、聖功女中分科測驗亮麗 7成上國立大學

大學分科測驗放榜 港明高中醫科頂大榜單亮眼

林智堅退選仍未提訴願 台大學位撤銷公告發至全台大學

相關新聞

好讀周報／選系或選校？求職網：6成6先選系但59%後悔選錯志願 圓夢率僅7%

首屆參與「分科測驗」的考生上周末放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是以「選系為主」，或者以「選校為主」？不過從小到大所謂「...

英語解憂室／besides, except 都叫「除了...」 但是有沒有包含我啊？

「老師，besides跟except 都叫除了，兩個字是一樣的嗎？」 在學習這兩個字之前，老師要先問問同學，beside跟besides意思是一樣的嗎？

寫作教室／北市交通局與網紅cheap激辯 如何列舉實例當論據？

今年五月底，北市交通局與網紅cheap合作發生衝突，一句「機車應依規定禮讓汽車」，再次引發大眾對該實施「車向（速）分流」...

寫作教室／用SDGs跨出寫作舒適圈

看著作文試題引導「請寫出經驗，表達你的感受或看法」，你左思右想，真實的生活不都是學業和人際關係？行程常是念書、電動和時間...

閱讀數學／跳舞小人的數學

《福爾摩斯》是廣為人知的推理小說，其中不乏有數學的蹤影。今天，就讓我們透過〈跳舞的小人〉這個篇章，來認識靠數學辦案的福爾摩斯吧！故事的開端，有人給福爾摩斯看了一幅跳舞小人的圖畫...

會考生活英語／【生活篇】 網路霸凌

★ 單字 1. embarrass [ɪm`bærəs] v. 使某人感到尷尬、丟臉（國中挑戰800字） 2. spread [sprɛd] v. 散步、展開（國中挑戰800字）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。