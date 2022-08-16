好讀周報／選系或選校？求職網：6成6先選系但59%後悔選錯志願 圓夢率僅7%

文／記者陳素玲

首屆參與「分科測驗」的考生上周末放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是以「選系為主」，或者以「選校為主」？不過從小到大所謂「我的志願」，又有多少人能真正圓夢？yes123求職網「選填志願回顧與學非所用現況調查」，6成6表示當初是選系不選校，但高達59%後悔選錯志願，年少志願圓夢率僅3到7%。其中醫師、老師居前五名。

整體來說，有高達65.7%的上班族透露，當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」；其餘34.3%才是「選校不選系」。

那個薪資水準比較高？交叉分析觀察，假如當時是「選系不選校」的，目前平均月薪為40,526元；「選校不選系」的則為33,430元：前者是後者1.21倍，等於薪資能多兩成一。（40,526除以33,430，約等於1.21。）

為何選擇讀這個科系，最主要的原因，又依序為：「考試分數落在這個科系」（39.1%）、「個人興趣考量」（34.7%），以及「完全由父母或長輩決定」（14.2%）、「未來就業市場考量」（12%）。

不論主因為何，對於當年選填這個科系，目前有40.7%的人覺得「不後悔」；代表覺得「後悔」的，合計占了59.3%：包含32.2%屬於「畢業求職後才後悔」；27.1%屬於「求學期間就後悔了」。

在上大學之前，幾乎每個人都曾經寫過這個作文題目：「我的志願」，同時在自己心中也常常立志要擔任某某職務，或者想進入某某行業。由小時候開始到青少年時代，到底有過多少職場夢想呢？

根據yes123求職網的調查，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前5名為：「科學家」（31.2%）、「工程師」（29.9%）、「醫師」（27.6%），以及「老師」（26.3%）、「律師」（22.1%）。

至於6到10名方面分別是：「警察」（20.9%）、「職業運動員」（20.1%）、「演員」（16.2%），以及「作家」（15.4%)、「廚師」（14.8%）。

「醫師」和「老師」同時進入男女上班族「我的志願」前五名，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟所謂兒時、年少時的志願，除了受父母長輩平時「口頭教誨」的影響外，可能也因此考量到「穩定」或「高薪」兩大因素；加上本身對該項職業，產生的信任感、社會地位印象，自然讓「雙師」成為許多人從小到大的職場夢想。