勇伯藏書捐新北圖 來看看螢光幕後的陳松勇

螢光幕前總是霸氣外露的勇伯陳松勇，江湖大哥形象深植人心，下戲後興趣是閱讀古文與歷史小說，勇伯生前陸續出版陳松勇訐譙、陳松勇新訐譙等書，教人欣賞台灣俚語及示範如何罵人。友人日前將陳松勇藏書、光碟捐贈新北圖書館林口分館，與民眾一同分享螢光幕後的陳松勇閱讀收藏。

縱橫影壇50年，一生參與演出超過50部電影，並曾以經典電影《悲情城市》奪下金馬獎影帝的資深演員陳松勇，生前不只熱愛表演，更熱愛閱讀，家中書櫃擺滿各式書籍。

友人日前將800餘冊藏書捐給新北市立圖書館林口分館，圖書館也推出陳松勇紀念展，和民眾分享影帝的閱讀收藏，同時也讓影迷透過電影回顧不同時期演藝作品。

曾演出多部膾炙人口的電影與戲劇，包括悲情城市、魯冰花、流氓世家、再見阿郎等，被世人尊稱為「勇伯」的陳松勇，生前演技精湛，雙棲影視圈，留下許多豐富的影視作品深受影迷喜愛。

陳松勇的摯友陳韋翰先生說，外型粗曠豪邁的陳松勇，私底下其實博學多聞，喜歡聽京劇、看書，家中藏書豐富，不僅蒐集了許多文史相關書籍，還有京劇與歌仔戲等，由於陳松勇臨終前曾囑託友人將遺物捐贈公益，因此特別整理了800餘冊藏書與影音光碟，在新北市議員蔡淑君協助下，捐贈林口分館，讓這些書籍有更好的保管處。

新北市立圖書館表示，陳松勇收藏的書籍內容包括歷史小說、台語文學、京劇、歌仔戲等，林口分館也從8月13日起至12月底止推出「陳松勇紀念展」，除了設置專區，展出陳松勇的閱讀收藏，同時還有珍貴的工作劇照、金馬獎座等。