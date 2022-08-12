世界和平會攜手好讀 用閱讀翻轉偏鄉命運

去年花蓮縣東里國中老師王宣文申請世界和平會與好讀周報合作「閱讀計畫」，她發現學生從原本只看標題、圖片，逐漸到閱讀文章、與同學分享，進步看得見，今年得知「閱讀計畫」續辦，立刻申請，「我要繼續帶學生讀報、做題目，讓他們讀得深入，學得豐富」。

世界和平會本著「照顧好一個孩子，社會就多一個希望人生」的宗旨，十多年來從關心弱勢孩童的早餐開始，到補助學校成立社團、舉辦營隊、陪伴閱讀。社工督導鄧湘樺表示，工作人員發現孩子變得愛閱讀、敢表達、有自信，因此主動聯絡好讀周報，希望讓更多偏鄉學子也能從讀報中認識世界、擴展視野。

鄧湘樺說，閱讀能讓孩子遊歷世界、發現美好事物，「閱讀習慣」則是孩子送給自己的禮物，期許有更多人因閱讀而有不一樣的生命經驗。

世界和平會自110年與好讀周報合作推動「世界和平會好讀閱讀班」後收到許多回響，彰化縣彰泰國中老師蕭巧枚就指出，「閱讀任務學習單」能讓學生深度思考與討論，「好讀圖擊隊」不只引導學生多元面向探究問題，學生的投稿與反饋，也讓不同校學生能彼此觀摩、學習。

曾在台中市潭子國中推動閱讀的老師王瑋玲是好讀的長期訂戶，她表示，好讀不僅能拓展孩子的視野、了解世界的樣貌，也因為與《科學人》、《長春藤美語》等雜誌合作，是兼具閱讀素養與雙語教學的優質報刊，「這也是我目前評估最適合拿來增強寫作和增進思辨等，最容易入手的刊物」。

新竹市光武國中老師蘇奕存也提到，「好讀經常報導聯合國SDGs相關新聞，能開拓孩子國際觀及視野」，他期許能引導學生建立閱讀策略，成為有意識的學習者。