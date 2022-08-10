國中國文／古今用語大不同—那些古人的生活常用語

在我們的印象中，總認為古人的生活距離我們很遙遠，所以文言文什麼的似乎不需要去學習，但仔細瞧瞧你書架上的武俠小說、你手機中的古風手遊、你電腦中追了一半的古裝劇……，就可以發現其實我們的生活中仍是充滿了濃濃的古風。而一些古人的生活用語也時常出現在這些小說、手遊、戲劇的對話中，以下所舉的例子，你能否理解它們在現代用語中作何解釋呢？

「我自江湖上相識多，見的那一個不相助？盤纏自有對付處。」（語出《水滸傳》）

「從來賊見捕快，猶如老鼠見貓一般，捕快問他，不敢不說實話。」（語出《官場現形記》）

「在這裡可以收集暗樁情報、審理百家公案、化身仵作驗傷取證、現場搜證破案、懲治惡人。」（古風手遊「密探零零發」廣告詞）

現在，就讓我們跟著許由老師一起來學習吧！