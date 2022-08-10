聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中國文／古今用語大不同—那些古人的生活常用語
在我們的印象中，總認為古人的生活距離我們很遙遠，所以文言文什麼的似乎不需要去學習，但仔細瞧瞧你書架上的武俠小說、你手機中的古風手遊、你電腦中追了一半的古裝劇……，就可以發現其實我們的生活中仍是充滿了濃濃的古風。而一些古人的生活用語也時常出現在這些小說、手遊、戲劇的對話中，以下所舉的例子，你能否理解它們在現代用語中作何解釋呢？
「我自江湖上相識多，見的那一個不相助？盤纏自有對付處。」（語出《水滸傳》）
「從來賊見捕快，猶如老鼠見貓一般，捕快問他，不敢不說實話。」（語出《官場現形記》）
「在這裡可以收集暗樁情報、審理百家公案、化身仵作驗傷取證、現場搜證破案、懲治惡人。」（古風手遊「密探零零發」廣告詞）
現在，就讓我們跟著許由老師一起來學習吧！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中國文一上課程
https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10359
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言