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寫作教室／北市交通局與網紅cheap激辯 如何列舉實例當論據？

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 宋奇勳老師／撰寫
示意圖／ingimage
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今年五月底，北市交通局與網紅cheap合作發生衝突，一句「機車應依規定禮讓汽車」，再次引發大眾對該實施「車向（速）分流」還是「車種分流」的激辯。若國中生要為此撰文議論，在表明反對「車種分流」論點，並提出「危險」的理由之後，便應列舉論據使理由可信。所謂證據，指的就是支持論點的「事實」，警察辦案、學者考古時，這個「事實」可能是一張發票、一樣文物；議論說理時，這個「事實」則通常是一個列舉的例子。常見的例子包括：史例、事例、己例、設例，而在「車種分流太危險」的理由之下，不同類型的可能例子見表一。

列舉論據時，應盡量忠於事實，避免於描述時，做不必要的聳動、誇大修飾。另外，論據的選用同樣必須多加留心，若能列舉不同類型、事件的例子，的確能使內容更豐富，更有利於推論「普遍性」的共同點；但是，仍必須注意例子是否為罕見的極端情形，否則將難以說服讀者。

找到數個具普遍性的合適論據，就像準備好烹調的食材，可以進入分析、說明邏輯的下一步──「論證」囉！

表一、不同類型的可能例子。（製表／宋奇勳）
表一、不同類型的可能例子。（製表／宋奇勳）

警察 網紅 作文 寫作教室

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