閱讀數學／粉紅色的噪音

不知道各位是否有試著聽著白噪音工作，或是在輾轉難眠的夜裡，以白噪音助眠。在YouTube上，有許多專門播放白噪音的頻道，幫助人們集中精神。但是，你想過為什麼白噪音叫「白」噪音，或甚至是，你有聽過「粉紅噪音」、「紅噪音」、「藍噪音」等等這些五顏六色的噪音嗎？

§聲音的顏色怎麼來的？

先來聊聊光的顏色。光有不同的頻率，對應不同的顏色。當我們把各種顏色（頻率）的光用同樣強度混合在一起時，眼睛所看見到的就是白光。同樣的道理，聲音也有不同的頻率，當所有頻率的聲音用同樣強度混雜在一起時，我們會聽見某種噪音，「不同頻率強度相同」的特性和白光相似，因此人們就把這個噪音命名為白噪音。

這樣解釋完，相信你就能理解粉紅噪音的名字由來了。沒錯，粉紅噪音是一種能量和頻率成反比的聲波，越高頻的信號，功率頻譜密度(power spectra density)成反比下降。如果對這個專有名詞不太理解，可以簡單的想成相較於白噪音，粉紅噪音在尖銳高音的部份，聲音較小；中低頻的部份則較明顯。也因此，甚至有人宣稱，在睡前短暫地播放粉紅噪音，可以掩蓋住一些輕微的、有變化的聲音，宛如一片粉紅絲絨般的布幕，遮蔽干擾的聲響，是比白噪音更好的助眠良器。到底有沒有這樣的效果不得而知，但從這個例子我們可以看見，原來就連聽起來什麼規律都沒有的「噪音」，其實也有差異。而這一切的差異，都可以透過精準的量化、分析得以呈現。