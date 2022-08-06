快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀數學／粉紅色的噪音

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

不知道各位是否有試著聽著白噪音工作，或是在輾轉難眠的夜裡，以白噪音助眠。在YouTube上，有許多專門播放白噪音的頻道，幫助人們集中精神。但是，你想過為什麼白噪音叫「白」噪音，或甚至是，你有聽過「粉紅噪音」、「紅噪音」、「藍噪音」等等這些五顏六色的噪音嗎？

§聲音的顏色怎麼來的？

先來聊聊光的顏色。光有不同的頻率，對應不同的顏色。當我們把各種顏色（頻率）的光用同樣強度混合在一起時，眼睛所看見到的就是白光。同樣的道理，聲音也有不同的頻率，當所有頻率的聲音用同樣強度混雜在一起時，我們會聽見某種噪音，「不同頻率強度相同」的特性和白光相似，因此人們就把這個噪音命名為白噪音。

這樣解釋完，相信你就能理解粉紅噪音的名字由來了。沒錯，粉紅噪音是一種能量和頻率成反比的聲波，越高頻的信號，功率頻譜密度(power spectra density)成反比下降。如果對這個專有名詞不太理解，可以簡單的想成相較於白噪音，粉紅噪音在尖銳高音的部份，聲音較小；中低頻的部份則較明顯。也因此，甚至有人宣稱，在睡前短暫地播放粉紅噪音，可以掩蓋住一些輕微的、有變化的聲音，宛如一片粉紅絲絨般的布幕，遮蔽干擾的聲響，是比白噪音更好的助眠良器。到底有沒有這樣的效果不得而知，但從這個例子我們可以看見，原來就連聽起來什麼規律都沒有的「噪音」，其實也有差異。而這一切的差異，都可以透過精準的量化、分析得以呈現。

噪音 數學 閱讀數學

相關新聞

閱讀數學／粉紅色的噪音

不知道各位是否有試著聽著白噪音工作，或是在輾轉難眠的夜裡，以白噪音助眠。在YouTube上，有許多專門播放白噪音的頻道，幫助人們集中精神。...

會考生活英語／【美食篇】 五分鐘冰淇淋

★ 單字 1. measure [`mɛʒɚ] v. 計算、量（國中挑戰800字） 2. fridge [frɪdʒ] n. 冰箱（國中基礎1200字）

國際小學堂／女性vs.印裔 新首相將改變英國史

英國保守黨黨魁之爭七月廿日進行最後一輪黨籍國會議員投票，印度裔的前財政大臣蘇納克及英國史上第二位女性外交大臣特拉斯進入決...

國際小學堂／國會擠滿有錢人 像霍格華茲

最新研究顯示，英國執政黨保守黨現任國會議員中，只有百分之一是從勞動階級工作轉職從政而來。

好讀周報／大學「藥理學概論」課程參考哈利波特小說 學生獲A者增200％ 

新聞故事：美國「中央佛羅里達大學」健康科學系講師瑪莎‧加西亞-史托特（Martha Garcia-Stout）設法將哈利...

好讀周報／全球將突破80億人 印度明年將取代中國大陸成人口最多國家

聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）11日發布「2022年世界人口展望」（World Population Pros...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。