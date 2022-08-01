論文門延燒 郭明政：台灣高度重視論文是非常嚴重的

民進黨籍桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，政治大學校長郭明政今天在卸任前，接受媒體聯訪。他表示，論文就像心得報告，年輕人要有什麼偉大創見是不可能的，或一個教授常有什麼重要發現，「人類學術史多加一撇不簡單」，一切都是累積與傳承，不要想動不動就有偉大的創見。

郭明政表示，面對社會上的是非，一定要把相關法規、規則、價值標準弄清楚，現在則無法隨意發言。

郭明政也說，由於自己是法律人，看到很多人對於論文或蔡總統論文發表高見，都會感到害怕，畢竟要對一個人定罪、說一個人錯誤，要經過許多事實調查程序，最後再經過論述，當面對社會是非，要先搞清楚事實，把相關法規、規則、價值標準弄清楚，現在無法隨意發言。

郭明政指出，台灣高度重視論文是非常嚴重的，國外可能可以用1、2年拿到碩士學位，台灣常讀很多年還不一定能畢，讓國外學生說「我才不會去台灣讀書」，因為去美國或英國1、2年就拿到了，這值得台灣高等教育來檢討。

郭明政也提到，論文就像心得報告，要年輕人要有什麼偉大創見是不可能的，或一個教授常有什麼重要發現，事實上，「人類學術史多加一撇不簡單」，一切都是累積與傳承，不要想動不動就有偉大的創見。

郭明政表示，社會各界對於論文應該重新思考，我們的碩士畢業是不是應該要有論文？假如要論文，我們需要怎樣的論文？而當論文遇到爭議，我們對事實了解有多少？這些一定都要弄清楚。

郭明政最後也強調，學術過度政治化，或讓學術變成政治議題，不見得是好事，可能對學術健康發展會有所影響。