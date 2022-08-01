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寫作教室／奧斯卡「巴掌事件」誰對誰錯？ 勇敢表明你的論點

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 宋奇勳老師／撰寫
今年奧斯卡頒獎典禮上，影星威爾史密斯(右)不滿克里斯洛克調侃他太太，走上台摑了洛克一巴掌。圖／路透
今年奧斯卡頒獎典禮上，影星威爾史密斯(右)不滿克里斯洛克調侃他太太，走上台摑了洛克一巴掌。圖／路透

3月底，奧斯卡「巴掌事件」成為全球熱議的新聞，就連平時鮮少關注美國電影圈的民眾，或多或少也都得知事件的發生，進而「選邊站」。究竟，事件始末為何？大眾如何看待此事？而若國中生要以此撰文議論，又該如何建立論點？

奧斯卡頒獎典禮上，喜劇演員克里斯•洛克負責串場，照例以喜劇調侃方式，揶揄一眾好萊塢電影明星。當揶揄到威爾•史密斯與潔達•蘋姬夫妻時，克里斯說道：「潔達，我愛妳，等不及看《魔鬼女大兵》第二集。」面對克里斯調侃自己因脫髮症而被迫剃光的頭髮，潔達當場翻白眼，而丈夫威爾當下先是陪笑，後來轉為一臉凝重，衝上頒獎台搧了克里斯一耳光，更在回到座位後仍以髒話對著台上咒罵。

事件剛發生時，美國與台灣的主流看法可謂截然不同，美國多批判威爾，台灣則多指責克里斯。美國民眾怎麼會跟我們想的如此不同呢？這就必須抽絲剝繭，檢視議論時的：「中心論點」，亦即全文的核心論點，以及「分論點」，亦即支撐、補充中心論點的觀點或理由。

在中心論點「威爾是錯的」之下，其實尚存在許多不同角度的分論點，例如：打人就是不對、調侃是眾所周知的奧斯卡頒獎慣例、《魔鬼女大兵》角色形象正面、剝奪了潔達自我表達的機會……。若仔細分析，這些分論點各自從所關注的角度切入，有的聚焦「何謂暴力」，有的側重「美式文化」，有的在意「女性自主」……，不過無論如何，它們多數仍屬「觀點」範疇，因此尚不能當作佐證中心論點的「事實」，作者還必須針對各項分論點進一步舉證，證明分論點的合理，從而推論中心論點的正確。

求學階段的議論文書寫，學生常陷入揣摩教師、評審看法的誤區，以致寫了滿篇違心之論。其實，撰寫議論文首先就得勇敢表達個人見解！只要避免成為牆頭草，明確表達論點，並從多元角度、立場提出支撐的分論點，使論述有條不紊，那麼，就算觀點與主流、權威、其他國家截然不同，仍無損自己是個有邏輯、會思辨的人。

美國 威爾 奧斯卡 作文 寫作教室

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