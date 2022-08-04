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好讀周報／大學「藥理學概論」課程參考哈利波特小說 學生獲A者增200％ 

聯合報／ 好讀周報
加西亞-史托特《哈利波特》小說元素融入課程活動。（圖／UCFTODAY）
加西亞-史托特《哈利波特》小說元素融入課程活動。（圖／UCFTODAY）

文／陳韻涵

新聞故事：美國「中央佛羅里達大學」健康科學系講師瑪莎‧加西亞-史托特（Martha Garcia-Stout）設法將哈利波特元素融入「藥理學概論」線上課程設計，讓古板且枯燥的課程變得更有趣，激發學生的興趣與學習意願。

加西亞-史托特發現，學生和她一樣都熱愛《哈利波特》系列小說，於是她參考小說內容，將藥理學知識結合小說元素融入課程活動，達到寓教於樂的效果並提高學生參與。

她以書中角色作為靈感來源，設計成特定病例患者，讓學生針對此個案中提及的藥理學問題，為患者提出合適解決辦法。課程計分以遊戲中正確答題的百分比，與學生完成遊戲或陷入死胡同之前的探索進度作為評分依據。

在加西亞-史托特新設計的課程中，獲得成績A的學生人數增加近200%，拿到D或F（不及格）的學生數量減少73%，顯示在課程中加入互動遊戲確實能提高學業表現。

健康科學系主任蓋兒‧考威爾說：「融入學生喜愛的主題和人物化身作為病患，各個角色罹患的病症也與角色個性或背景息息相關，這些人物正是案例研究遊戲化的關鍵，讓學生認為課程具備創造性、互動性、吸引力和樂趣。」

這門課程上線以來，加西亞-史托特陸續聯繫同校4名教師開辦類似性質的主題課程。教師眼見學生參與度提升且學習成果亮眼，決定對外推廣，並在7月23日至27日舉行的「美國藥學院協會」年會中展示遊戲化的教學方法，協助其他教師將遊戲活動融入課堂並評估學生的學習成效。

加西亞-史托特說：「藥理學可能是一門枯燥的科目，整合這些想法會讓學生更有興趣，即便是不熟悉哈利波特的學生也會喜歡。」她所開授的「藥理學概論」每年有600名至900名學生修讀。她也希望未來有更多教師在設計實體或線上課程時，考慮採行遊戲教學的方式。她說：「這讓學生參與其中，他們亟欲知道之後還能學到什麼。」

好讀周報 哈利波特 藥學

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