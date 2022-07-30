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設立不到一年走人 網路家庭宣布技術長陳俊仰辭職

閱讀數學／從數據看二十四孝

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

你知道嗎，廣為人知的《二十四孝》故事中，是以孝敬母親為多數噢。我們實際統計了《二十四孝》，發現幾個有趣的數據。首先，以孝順對象來分類，故事主角孝順母親的有14則，同時孝順雙親的有6則，只有父親的——僅僅4則，換算比例分別是58%、25%，以及17%。

再來，如同魯迅曾抨擊二十四孝中有許多愚孝。我們如果用現代觀點來分析，會發現24篇故事中，可能只有15篇是多數人可以接受的孝順，例如〈親嘗湯藥〉中，漢文帝每晚都親自照顧母親，要給媽媽吃的湯藥，都會先自己嚐過。可有幾篇本意為孝，卻讓人覺得「等等，不一定要這樣吧」。例如〈為母埋兒〉裡，郭巨為了母親而決定把兒子埋起來——那可是阿嬤ㄟ金孫捏！

24篇中有9篇含有超現實橋段，像郭巨的故事裡，挖洞挖啊挖著卻挖到了一桶黃金，從此一家人不愁吃穿。或是〈哭竹生筍〉裡，孟宗因為冬天買不到竹筍給媽媽，跑去竹林裡抱著竹子哭，哭著哭著地面土地裂開，迸出幾株嫩筍。

等等，這不是不可能的。根據台北市立圖書館的線上問答，竹子生長速度相當驚人，最快一天可伸長120公分，有時一小時可增加8到10公分。此外，也不排除竹筍早就在那兒，只是隱藏在雪中。孟宗淚腺發達，淚水多到可以融化積雪……。

最後，《二十四孝》給了我們一個孝順的提示：開心的吃一頓吧。24篇故事中，有9則孝行與「食物」有關。所以啊，如果因為疫情沒有好好慶祝，或許之後也不用特別補買甚麼禮物，只要訂一頓外送，或簡單準備一桌家常菜就夠了。畢竟，能跟子女一同享用美食，餐桌上好好聊天，分享最近生活、工作上的故事，簡單的日常陪伴，對父母來說就是最棒的禮物了。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成

孝親 數學 數學科 閱讀數學 數感實驗室

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