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國中國文／視、聽、嗅、味、觸覺五感臨摹 「摹寫法」有哪些技巧？

聯合新聞網／ 力宇教育

課堂中，老師常提醒我們，寫作時透過摹寫技巧描寫具體感受，能讓讀者猶如身臨其境，並能加深其印象。

「摹寫法」是將對事物的各種感覺（如顏色、形狀、氣味、口感、聲音等感受），由作者主觀透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五種感官，以文字細膩描摹形容的修辭技巧。

事實上，在我們日常生活中，廣告、文宣品也常可看到摹寫法的運用，例如：「日頭赤炎炎，來瓶透沁涼的冰鎮飲料，解熱又消暑！」屬觸覺摹寫；而「荷塘四面，長著許多樹，蓊蓊鬱鬱的路的一旁，是些楊柳，和一些不知道名字的樹。沒有月光的晚上，這路上陰森森的，有些怕人。」（朱自清〈荷塘月色〉）則是屬視覺摹寫喔。摹寫法還有哪些技巧呢？讓我們跟著吳桐老師一起學習吧！

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力宇教育

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