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林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

112會考複習起跑／最簡單好記的化學式寫法口訣 你一定要學會

聯合新聞網／ 力宇教育

111會考正式落幕，現在輪到了升國三的同學們開始為明年的會考預備囉！在成為備考生之前，這個暑假先一起來複習剛剛學過的國二課程吧。

國二自然正踏入理化的範疇，學習元素與化合物間的關係是很重要的。化合物由兩種或以上的元素，依一定比例所構成；化學式則是化合物的表示式，可以表達化合物的元素比例及組成方式。

乍看化學式裡有許多元素及數字，常讓我們眼花撩亂，除了死背化學式之外，我們有沒有更加輕鬆的學習方式呢？力宇教育的趙天豪老師獨創聲韻教學法，用朗朗上口的音律口訣，讓你聽一次就會，跟著唸就懂，考試時只要默念老師的口訣，再複雜的化學式都能正確寫出！想知道老師的口訣是什麼嗎？快點開影片，跟著天豪老師一起活潑學習吧！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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