寫作教室／以《羅訴韋德案》看議論目的與原理

6月，美國聯邦最高法院的經過投票，推翻了1973年著名的《羅訴韋德案》，以及下級聯邦法院針對該案的判決，未來美國女性墮胎權不再受憲法保障，而是交給各州立法機關與選民決定。隨著結果出爐，保守派與自由派反應兩極，各自有群眾走上街頭遊行表達支持或抗議。做為國中生，若我們想為此發表個人看法，甚至撰文議論，該怎麼做？又必須注意什麼呢？

首先，議論文的基礎邏輯是「運用事實佐證或推翻觀點」，藉此達成「說服」目的，促進「溝通」。如果僅是發表觀點，我們其實無須費事舉證，畢竟觀點本就是關於信念、感覺、看法且無須證明的陳述，例如：女性應享有墮胎權；但若我們希望說服他人認同，甚至影響決策，則必須提供事實，也就是能被證明真假的陳述，例如：肯塔基州一名女性因強暴而懷孕，卻不被允許墮胎，最後轉而找密醫開刀。藉由提供經得起檢驗的事實，並闡述個人推論，從而說服讀者，便是一篇有邏輯的議論文。

其次，務必防止邏輯謬誤與人格抹殺。議論時，為使己方立場相較更合理，常運用「駁論」技巧，亦即反駁對方的論述。然而駁論時，務必把握「事實推翻觀點」的原則，避免陷入謬誤，例如：美國墮胎權被推翻後，墨西哥、阿根廷的墮胎權也會相繼遭推翻，最後全世界女性都不再享有身體自主權──這便是典型的滑坡謬誤，錯誤放大各環節之間或有或無的因果關係。此外，即使與己方立場相反，也不宜任意訴諸人格抹殺或貼標籤，例如：爭取墮胎權的人都淫亂放蕩；否則只會讓理性的辯證淪為人身攻擊與謾罵。最後，一項政策或題目之所以能被議論，其關鍵便是「不存在絕對的對錯」、兩全其美的辦法，總有人、事、物會因一方論點以至措施而受傷或沮喪，因此，我們應避免在成功說服或政策推行後洋洋得意，而是秉持共好、博愛的精神，確實傾聽對方同樣有理的論述，並嘗試提供救濟辦法或關照其感受。如此一來，議論才確實是促進溝通，而非製造兩極對立、撕裂社會。