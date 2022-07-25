好讀周報／斯里蘭卡總理接總統 難究前總統責任難平民怨

文／陳韻涵輯

斯里蘭卡國會20日選出總理暨代理總統威克瑞米辛赫為繼任總統，接替國家破產後連夜搭軍機潛逃出境的前總統拉賈帕克薩，任期至2024年11月。

此次補選共有3人角逐，分別是總理兼代理總統威克瑞米辛赫、前教育部長阿拉哈佩魯馬，以及「人民解放陣線」（People's Liberation Front）領袖迪桑納亞奇獲得提名。威克瑞米辛赫贏得國會225席中過半的134票。在國會擁有多數席次、前總統領導的「斯里蘭卡人民陣線黨」（Sri Lanka Podujana Peramuna）表態支持威克瑞米辛赫後，三雄鼎立之勢頓時成為一人獨走。

威克瑞米辛赫隸屬的「聯合國民黨」在上屆國會大選僅贏得區區一席，他在示威民眾本月初衝進總統府和總理官邸後，曾宣稱會與拉賈帕克薩共進退，卻出爾反爾，不但未辭官還代理總統職。

73歲的威克瑞米辛赫與落跑的同齡前總統拉賈帕克薩關係非常密切，威克瑞米辛赫今年5月才獲拉賈帕克薩任命，回鍋擔任總理。拉賈帕克薩7月13日清晨逃往馬爾地夫，翌日抵達新加坡後，以電子郵件向國會議長請辭，威克瑞米辛赫7月15日獲提名為代理總統。如今，威克瑞米辛赫靠著拉賈帕克薩所屬政黨的支持成為繼任總統，當然無法指望威克瑞米辛赫追究拉賈帕克薩的責任，恐難平息民怨。

威克瑞米辛赫當選後立刻呼籲所有反對陣營團結解決國家問題，強調朝野合力研擬新戰略拚經濟是新政府的優先要務，而非改革總統權力。威克瑞米辛赫曾六度擔任總理，他的政治立場與前總統拉賈帕克薩迥異，威克瑞米辛赫對印度較友善，不僅疏遠中國且反對租借戰略港口和土地給中國。威克瑞米辛赫接任代理總統後，即將對印度釋出善意，把原本發包給中國的價值3億美元工程轉給印度。

可倫坡智庫「真理」執行長梅爾說：「威克瑞米辛赫當總理後推行錯誤政策，當總統只是重蹈覆轍。」不過，外交及國際事務經驗豐富的威克瑞米辛赫當選總統，顯然獲得西方國家及國際機構的支持，且他在前朝原本就負責與國際貨幣基金（IMF）談判紓困事宜。IMF總裁喬治葉娃得知威克瑞米辛赫當選後表示，希望儘速完成與斯里蘭卡的紓困談判。

●看問題／滿足內需非擴大外資 糟糕政策讓經濟崩潰

斯里蘭卡經濟幾個月來宛如「自由落體」，觀光原為該國主要外匯收益來源，但2019年的復活節連環炸彈恐怖攻擊嚇跑觀光客，接著兩年多來的新冠肺炎疫情重創國際觀光，斯里蘭卡頓失外匯收入。就在疫情消退、各國陸續開放邊境之際，俄羅斯今年2月底揮軍進犯烏克蘭，影響國際供應鏈和糧食能源價格。

斯里蘭卡央行3月捨固定匯率後，斯里蘭卡盧比兌美元下跌至少45%，貨幣貶值讓進口成本更高。斯里蘭卡政府花了幾個月的時間，浪費其不斷減少的外匯存底來支撐斯里蘭卡盧比的幣值並試圖償還早已無力負擔的外債。

許多專家與分析師怪罪斯里蘭卡歷屆政府的糟糕經濟政策導致今日經濟崩潰的局面，2009年內戰尾聲，當年的政府選擇聚焦滿足內需而非擴大外貿，這表示斯里蘭卡很少有源自出口貿易的收入，且進口成本持續增加。

經濟危機爆發前，斯里蘭卡每年平均進口30億美元的商品。截至2019年底，斯里蘭卡的外匯存底從76億美元降至約2.5億美元。拉賈帕克薩2019年大規模改革稅制挨批，當年國庫短收至少14億美元。

斯里蘭卡的外匯短缺問題在去年初惡化，政府試圖限制進口肥料，並告訴農民利用「在地自產的」有機肥料耕作；土法煉鋼的作為讓許多農作物歉收，政府為滿足民生口腹需求，必須從外國進口更多糧食，加速消耗外匯存底。

今年3月以來，斯里蘭卡因日益嚴重的經濟危機而陷入更惡劣的困境，這個外匯見底的國家無力進口燃料、糧食和藥品等基本民生用品。4月開始，斯里蘭卡首都可倫坡出現街頭抗議，各地示威暴動如野火燎原，情況逐漸變得失控和暴力。

斯里蘭卡政府4月停止償付到期外債，5月宣告積欠外國的510億美元債務違約，其中包括欠中國的65億美元，斯里蘭卡成為印太地區過去20年來第一個外債違約國家，債務違約損害斯里蘭卡的信用，拖累貨幣價值和國內經濟，也讓這個窮途潦倒的國家更難從國際機構和市場借貸。7月6日，斯里蘭卡宣布破產。

●閱報秘書／總統：政府領袖 總理：有名無實

斯里蘭卡1948年2月4日脫離英國殖民獨立，訂國名為錫蘭；1972年改國名為「斯里蘭卡共和國」，1978年頒布憲法，改稱「斯里蘭卡民主社會主義共和國」。1978年，斯里蘭卡總理賈亞瓦爾德納通過憲法修正條款，設立總統一職並削減總理職權，總統成為國家元首和政府領袖，總理變得有名無實。根據現行斯里蘭卡憲法，總理是內閣領袖，其職能類似副總統，若總統不能視事則由總理代總統職，直到國會選出繼任人選，做完前總統的任期。

斯里蘭卡示威民眾20日在可倫坡的總統秘書處辦公大樓前靜坐抗議，表達對政府的不滿。(圖／歐新社)

斯里蘭卡示威民眾20日在可倫坡的總統秘書處辦公大樓前靜坐抗議，表達對政府的不滿。(圖／法新社)