好讀周報／計畫進度落後15年 7度差點被逼放棄…誰救了韋伯望遠鏡？

文／編譯田思怡

美國國家航空暨太空總署（NASA）12日發布韋伯太空望遠鏡傳回的第一張全彩色照片，拍攝到宇宙大爆炸後大約6億年的星光，距今超過130億年，幾乎回到宇宙的初始。美國總統拜登11日晚上在白宮搶先看了韋伯望遠鏡傳回的畫面，大讚「這些畫面提醒世人美國可以做大事」。 不過，NASA斥資100億美元打造、去年耶誕節才發射升空的韋伯太空望遠鏡其實差點胎死腹中，不僅進度落後15年，預算追加了90億美元，還曾7度幾乎被迫放棄，直到2018年NASA請羅賓森（Gregory L. Robinson）擔任該計畫主任後才有了轉機，羅賓森的長官稱他是NASA有史以來最有效率的任務領導人，他如何讓韋伯望遠鏡起死回生？

NASA12日發布韋伯太空望遠鏡傳回的第一張全彩色照片。(圖／美聯社）

拜登說，「這是宇宙史上有紀錄的最古老星光，讓我再說一次，來自130億年前。我們可以看到以前沒有人見過的可能性、我們可以去以前沒有人去過的地方」。

韋伯太空望遠鏡被視為哈伯太空望遠鏡的繼任者，主要有兩個目標，一個是拍攝135億多年前宇宙中第一批閃耀的恆星，另一個則是探測遙遠行星以觀察它們是否適合居住。

《華爾街日報》報導，韋伯太空望遠鏡無比強大，與它比起來，哈伯太空望遠鏡就像是普通的望遠鏡。韋伯望遠鏡目前的位置距地球160萬公里，比月球還遠，它的任務是從太陽系去探索宇宙大爆炸後最初始的遙遠星河，亦即探究宇宙的歷史，因此它不是望遠鏡，而是時光機，用比哈伯望遠鏡敏感100倍的紅外視覺去探測上百億年前的歷史，讓人類得以探討兩個問題：我們來自何處？宇宙間只有我們嗎？

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韋伯望遠鏡可能改變人類對生命本身的看法，任務雖然偉大，但必須要先能用。韋伯望遠鏡的團隊有1萬人，其中一個人影響了它的成敗。

●16年還沒升空 預算翻８倍

《紐約時報》報導，韋伯望遠鏡於2002年命名，最早的預算是10億美元到35億美元，最快在2010年發射升空。到了2010年，發射計畫延到2014年，估計成本提高到51億美元。接著NASA的檢討報告發現預算和發射時程都太不切實際，因此在2011年重啟計畫，把預算提高到不超過80億美元，並定於2018年10月發射。

●一次一次要錢 國會很不爽

到了2018年，望遠鏡的組件和配備都已完成，還需要組裝和測試，發射日期勢必得延後，這時已花掉近80億美元，預算還得再提高。多年來一次又一次出錢的國會，對於NASA又來要錢很不高興。

這時NASA主管科學任務的副署長祖布肯（Thomas Zurbuchen）請羅賓森出馬收拾爛攤子。當時羅賓森負責評估NASA的100多項任務表現，他喜愛他的工作，起初拒絕接下韋伯望遠鏡計畫主任，祖布肯三顧茅廬才勉強答應。羅賓森說，祖布肯「壓著我接這個工作」。

祖布肯說，羅賓森有兩種能耐，「他監督過許多計畫，包括遭遇麻煩的計畫。他的人際關係能力很強，能獲得信任，他可以去一家餐廳，離開時已認識了餐廳裡一半的人。」

在羅賓森2018年3月接下新職務的一個月後，工程師測試韋伯望遠鏡能不能經得起發射時的劇烈震動，因此用力猛搖它，這下尷尬了，望遠鏡巨大遮陽板蓋的螺絲鬆脫。羅賓森說，「就是這件事讓我們倒退了10個月，發射日期延後到2021年3月，成本又增加了8億美元」。

搖動測試時螺絲脫落，原因是工程圖沒有註明需要多少扭力，交由包商諾斯洛普格魯曼公司來決定螺絲是否夠緊。

●找出隱藏問題 效率高一倍

羅賓森說，「應該註明規格，才不會出錯」。他說，檢討委員會發布報告，提出32個建議，NASA一一照做。其中一項建議是找出「隱藏的問題」。工程師檢查工程圖和規格，並檢查採購單，確保訂單上的規格和項目正確無誤。

羅賓森說，大部分硬體符合原始設計，只有一小部分不符，但都不致造成重大挫敗，而且已解決了。

祖布肯說，羅賓森接任時，韋伯計畫的進度效率亦即計畫達成率只有55%，大部分歸咎於可以避免的人為疏失。他說，韋伯團隊裡全是絕頂聰明、技術一流的工程師，但他們不願意提出批評，羅賓森上任後，團隊有了更好的溝通，管理階級也願意分享壞消息，不出幾個月，效率就提高到95%。

祖布肯說，「我們需要一位能獲得團隊信任的人，並能找出團隊的問題在哪裡，他（羅賓森）扭轉局面的速度令人震驚。」

●這個人／靠美式足球進大學 NASA罕見非裔高幹

現年62歲的羅賓森1989年進入NASA工作，在NASA能做到最高管理階層的非裔人士很罕見，他是稀有人物。NASA現在有很多非裔工程師，但幾乎沒有像羅賓森這樣能出席記者會的高幹。

羅賓森出生於維吉尼亞州丹維爾，在家中11名子女中排行第九，父母是菸草佃農，他小學五年級以前上的是黑人小學，學區在1970年才取消種族隔離。他是家中唯一學科學和數學的孩子，靠著美式足球獎學金進了維吉尼亞聯合大學，後來轉到霍華德大學。他在維吉尼亞聯合大學取得數學學士學位，在霍華德大學取得電子工程學士學位。