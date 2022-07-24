快訊

南港CITYLINK傳火警 民眾疑見燒肉餐廳排煙誤報

台北羽球公開賽／一局未失登頂！ 戴資穎4度封后寫賽史紀錄

廖家儀等紅燈遭後方車衝撞 「車頭全毀」傷勢曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不出國也能練英文 新北招募美國青年大使辦暑期營隊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
積穗國小與世界宗教博物館合作，近距離觀看印度文物。圖／新北教育局提供
積穗國小與世界宗教博物館合作，近距離觀看印度文物。圖／新北教育局提供

新北教育局與僑英文教基金會、美國加州喜瑞都學院合辦4場台美跨國線上英語營，新北教育局長張明文說，去年線上英語營隊廣受好評，今年與紐約、洛杉磯合作，招募美國青年大使辦理跨國線上英語營，不出國也可進行實質的國際交流，還有機會充分練習英語口說。

張明文說，美國青年大使線上介紹加州當地特色景點、知名美食、自然景觀，並透過問答遊戲和英語歌曲輕鬆學英文。除包含美國各州歷史、地形風貌、代表性的動物及花卉外，還精心準備各種英文順口溜等教材。此外，加州場次推出15人小班制，讓學生有機會充分練習英語口說。

三民高中學生柯禹彤表示，這場營隊與外國師生交流經驗，讓自己更敢開口說英文；樹林國小學生林晏慈則說，這次英語營最有趣的是一位外國大哥哥酷愛水母，滔滔不絕分享水母的大小事，讓她大開眼界；秀峰國小王君卉說，聽到國外的哥哥姊姊們分享彼此的文化及美食，也很想實際體驗，期待下次可以再參加。

此外，國際文教中心還推出9場異國親子營，由新北老師擔任領隊，共有200名學生與家長參加，內容涵蓋五大洲和12國特色文化，比如手作威尼斯嘉年華面具、Henna彩繪、韓國假面等。其中大豐國小規畫非洲與傳統文化，烏干達舞蹈老師EMMA帶動親子舞動森巴，學生陳宇君表示，和媽媽抱在一起跳舞，好玩又溫暖。瑞芳國小則介紹巴西嘉年華及足球魅力，還動手彩繪胚布袋。

忠義國小則邀請阿忠布袋戲以線上方式表演傳統文化，並和越南水上木偶劇比較，並DIY菲律賓面具，從線上互動學習偶戲的文化差異；積穗國小與世界宗教博物館合作，近距離觀看印度文物，藉由各個神祇的特徵，分辨出三大主神，並體驗簡易的瑜珈。

樹林國小學生林晏慈說，這次英語營最有趣的是一位外國大哥哥酷愛水母，滔滔不絕分享水母的大小事，讓她大開眼界。圖／新北教育局提供
樹林國小學生林晏慈說，這次英語營最有趣的是一位外國大哥哥酷愛水母，滔滔不絕分享水母的大小事，讓她大開眼界。圖／新北教育局提供
美國青年大使線上介紹加州當地特色景點、知名美食。圖／新北教育局提供
美國青年大使線上介紹加州當地特色景點、知名美食。圖／新北教育局提供
大豐國小規畫非洲與傳統文化，烏干達舞蹈老師EMMA帶動親子舞動森巴。圖／新北教育局提供
大豐國小規畫非洲與傳統文化，烏干達舞蹈老師EMMA帶動親子舞動森巴。圖／新北教育局提供

美國 新北 水母

延伸閱讀

強化學生寫作與觀察力 新北口語表達班前進新莊國中

新北營造優質學習環境 拉升在地就學率

外語融入教保 幼童伴蔬菜說英文

提升學子國際化 新北38校跨校社群共學推國際教育

相關新聞

老師救救我／都是「參加」 join和join in差在哪裡？

最近希平方有學員問說：「老師您好，請問 join 和 join in 差在哪裡？不都是『參加』嗎？再麻煩老師您講解，謝謝！」這是一個很好的問題喔，我們來看看到底差在哪裡吧！

不出國也能練英文 新北招募美國青年大使辦暑期營隊

新北教育局與僑英文教基金會、美國加州喜瑞都學院合辦4場台美跨國線上英語營，新北教育局長張明文說，去年線上英語營隊廣受好評...

公民時事題／澳洲勞工黨拿下眾院過半席次 減少未來協商風險

一、 時事掃描：

閱讀數學／數學好的青少年們，40年後都在做什麼呢？(下)

上周我們介紹1970年代，有一群學者展開一場長達40年的研究，他們想知道的是：「數學好的青少年們，未來職涯和人生會如何發展呢？」。他們當年募集了1650位數學好的青少年，並於40年後發出問卷...

國際小學堂／斯里蘭卡破產 重回燒柴煮飯時代

斯里蘭卡爆發七十年來最嚴重經濟危機，本月五日，時任總理的威克瑞米辛赫對國會宣布，斯里蘭卡已破產。憤怒的群眾九日闖入位於首...

國際小學堂／前總統兄弟檔 4政策搞垮經濟

斯里蘭卡陷入嚴重經濟危機，政府歸咎於新冠疫情扼殺最大外匯收入來源之一的旅遊業，但許多專家認為，經濟政策失當才是主因，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。