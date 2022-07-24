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不出國也能練英文 新北招募美國青年大使辦暑期營隊
新北教育局與僑英文教基金會、美國加州喜瑞都學院合辦4場台美跨國線上英語營，新北教育局長張明文說，去年線上英語營隊廣受好評，今年與紐約、洛杉磯合作，招募美國青年大使辦理跨國線上英語營，不出國也可進行實質的國際交流，還有機會充分練習英語口說。
張明文說，美國青年大使線上介紹加州當地特色景點、知名美食、自然景觀，並透過問答遊戲和英語歌曲輕鬆學英文。除包含美國各州歷史、地形風貌、代表性的動物及花卉外，還精心準備各種英文順口溜等教材。此外，加州場次推出15人小班制，讓學生有機會充分練習英語口說。
三民高中學生柯禹彤表示，這場營隊與外國師生交流經驗，讓自己更敢開口說英文；樹林國小學生林晏慈則說，這次英語營最有趣的是一位外國大哥哥酷愛水母，滔滔不絕分享水母的大小事，讓她大開眼界；秀峰國小王君卉說，聽到國外的哥哥姊姊們分享彼此的文化及美食，也很想實際體驗，期待下次可以再參加。
此外，國際文教中心還推出9場異國親子營，由新北老師擔任領隊，共有200名學生與家長參加，內容涵蓋五大洲和12國特色文化，比如手作威尼斯嘉年華面具、Henna彩繪、韓國假面等。其中大豐國小規畫非洲與傳統文化，烏干達舞蹈老師EMMA帶動親子舞動森巴，學生陳宇君表示，和媽媽抱在一起跳舞，好玩又溫暖。瑞芳國小則介紹巴西嘉年華及足球魅力，還動手彩繪胚布袋。
忠義國小則邀請阿忠布袋戲以線上方式表演傳統文化，並和越南水上木偶劇比較，並DIY菲律賓面具，從線上互動學習偶戲的文化差異；積穗國小與世界宗教博物館合作，近距離觀看印度文物，藉由各個神祇的特徵，分辨出三大主神，並體驗簡易的瑜珈。
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