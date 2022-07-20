快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

獨／友人謊稱輕生「騙」走3千萬 詹雅雯血本無歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我與素養的距離╱斯里蘭卡破產了！一帶一路拉警報？

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱第一次國中會考已經結束了，觀察考題趨勢，閱讀能力以及與生活連結的能力都不容忽視，而這些素養能力要如何培養呢？我們可從關心生活周遭的事物著手，而最容易辦到的就是每天花一些時間接收國內或國際新聞了。這一陣子國際要事除日本前首相安倍晉三遇刺身亡外，斯里蘭卡國家破產也很值得關注。

斯里蘭卡是位於南亞的島國，以觀光勝地、茶葉等聞名，但他最近因另外一件事情聞名全球─那就是國家竟然破產了！！民眾沒有足夠的燃料與糧食，甚至得燒柴煮飯；而總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）據說以e-mail辭職，並落跑到新加坡，憤怒的民眾則闖入空盪的總統府高舉旗幟抗議。

根據外媒報導，斯里蘭卡破產的原因很多，主要包括COVID-19疫情重創該國的經濟命脈──旅遊業，還有政治腐敗、錯誤的經濟政策、烏俄戰爭的影響等。另外一個引起討論的原因則是斯里蘭卡逾500億美元的債務，有部分人士相信這是中國「一帶一路」所造成的債務陷阱。中國的「一帶一路」政策是怎麼樣的政策？如何影響這些國家的經濟呢？現在就讓力宇教育的彤妤老師來告訴你何謂中國的「一帶一路」吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中社會2上課程

https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10368

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

斯里蘭卡 破產 一帶一路 安倍晉三 國際新聞 108課綱 升學 素養 力宇教育

相關新聞

我與素養的距離╱斯里蘭卡破產了！一帶一路拉警報？

108課綱第一次國中會考已經結束了，觀察考題趨勢，閱讀能力以及與生活連結的能力都不容忽視，而這些素養能力要如何培養呢？我們可從關心生活周遭的事物著手，而最容易辦到的就是每天花一些時間接收國內或國際新聞了...

國中數學／女大生遇害地方政府調整路燈間距 間距問題怎麼算？找到關鍵快速解題

前年一起女大生夜行遇害事件，讓各縣市政府重新檢視路燈問題，除了修繕故障的照明設備，也對路燈間距進行了調整，將較為昏暗的道路縮短兩盞路燈之間的間距，使每個角落都能被照亮。那路燈間距要怎麼抓才能平均...

寫作教室／作文一定要寫真的嗎？ 老師給解答：唯「1元素」必須真實

「老師，作文一定要寫真的嗎？」這是在每個新接的班級裡，一定會有學生提出的疑問，而我面對這個問題，一向給予否定的答案。事實...

紐時賞析／不會放手不管了 歐美嚴管科技企業時代已來臨

It’s clear more than ever that governments will no longer le...

公民時事題／全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

全球最大紙漿製造商Suzano警告，全球紙漿庫存量不斷下降，接下來可能出現供應短缺，推高紙漿價格，進而帶動尿布、衛生紙等日用品價格上漲。Suzano執行長蕭爾卡（Walter Schalka）表示，俄羅斯是歐洲的重要木材供源，自俄軍入侵烏克蘭以來，木材貿易已經全面中斷，俄國木材也遭全球抵制。這意味著歐洲、尤其是斯堪地那維亞半島的紙漿產能受阻。海運物流瓶頸未解，加上罷工活動、新計畫延遲導致的陸運中斷，都衝擊了第1季紙漿供應。...

閱讀數學／數學好的青少年們，40年後都在做什麼呢？(上)

看著在學校裡的孩子，老師、家長們一定不只一次好奇過：「不知道他們將來會變成什麼樣子？」於是，有許多研究開始去分析長大後的成就，跟小時候的什麼特性有關聯。抱持著這樣的想法，1970年代，有一群學者展開一場長達40年的研究，他們想知道的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。