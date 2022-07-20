我與素養的距離╱斯里蘭卡破產了！一帶一路拉警報？

108課綱第一次國中會考已經結束了，觀察考題趨勢，閱讀能力以及與生活連結的能力都不容忽視，而這些素養能力要如何培養呢？我們可從關心生活周遭的事物著手，而最容易辦到的就是每天花一些時間接收國內或國際新聞了。這一陣子國際要事除日本前首相安倍晉三遇刺身亡外，斯里蘭卡國家破產也很值得關注。

斯里蘭卡是位於南亞的島國，以觀光勝地、茶葉等聞名，但他最近因另外一件事情聞名全球─那就是國家竟然破產了！！民眾沒有足夠的燃料與糧食，甚至得燒柴煮飯；而總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）據說以e-mail辭職，並落跑到新加坡，憤怒的民眾則闖入空盪的總統府高舉旗幟抗議。

根據外媒報導，斯里蘭卡破產的原因很多，主要包括COVID-19疫情重創該國的經濟命脈──旅遊業，還有政治腐敗、錯誤的經濟政策、烏俄戰爭的影響等。另外一個引起討論的原因則是斯里蘭卡逾500億美元的債務，有部分人士相信這是中國「一帶一路」所造成的債務陷阱。中國的「一帶一路」政策是怎麼樣的政策？如何影響這些國家的經濟呢？現在就讓力宇教育的彤妤老師來告訴你何謂中國的「一帶一路」吧！