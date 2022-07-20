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國中數學／女大生遇害地方政府調整路燈間距 間距問題怎麼算？找到關鍵快速解題

聯合新聞網／ 力宇教育

前年一起女大生夜行遇害事件，讓各縣市政府重新檢視路燈問題，除了修繕故障的照明設備，也對路燈間距進行了調整，將較為昏暗的道路縮短兩盞路燈之間的間距，使每個角落都能被照亮。那路燈間距要怎麼抓才能平均？這就要使用小學曾經學過的公因數，你還記得什麼是公因數嗎？某幾個整數能被一個整數整除時，我們稱此整數為這幾個整數的公因數。利用公因數的概念來計算路燈間距問題，可以求出在不同長度的道路上如何維持相同的路燈間距，也可以找出總共需要的路燈總數量。

以下題目結合在小學遇到過的植樹問題，利用最大公因數找出間距後，再用間隔距離算出所需的數量，這是一題看似困難但其實運用過去所學即可以輕鬆解決的國中數學題目，快跟著小方老師一起來練習看看吧！

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力宇教育 數學

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