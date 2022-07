老師救救我／都是「參加」 join和join in差在哪裡？

最近希平方有學員問說:

老師您好,請問 join 和 join in 差在哪裡?不都是「參加」嗎?再麻煩老師您講解,謝謝!

這是一個很好的問題喔,我們來看看到底差在哪裡吧!

join

先來看看用法比較多的 join,通常我們可以可以加上一個「組織、團隊」,例如:

Alon joined Elon’s company last year.(Alon 去年加入了 Elon 的公司。)

I became completely out of shape after Chinese New Year, so I decided to join a gym.(過完年後我暴肥,決定加入一家健身房。)

Join 後面也可以直接加上一個「活動」,例如:

Many villagers volunteered to join the search for the missing boy.(很多村民志願參與搜索失蹤的小孩。)

Join 後面也可以直接加上「人」,表示加入某人,和某人一起做某事,例如:

We’re going to have a drink after work. Wanna join us?(我們下班後要去喝一杯。要來嗎?)

join in

如果是 join in 的話,注意只能加上「活動」喔,例如:

You’re welcome to join in our conversation.(歡迎你加入我們的談話。)

如果很清楚在說什麼活動,也可以單獨使用 join in 喔:

We’re going to sing a few songs after the sermon. Would you like to join in?(講道完後我們要唱一些歌。你要加入我們嗎?)

participate in

既然都學到了 join in,我們再多學一下意思類似的 participate in,要注意後面如果要表示「參加某活動」,要說 participate in something,其中的 in 不能省略喔。

Laura didn't participate in the discussion.(Laura 沒有參與討論。)

Most men in Ukraine willingly participated in the war.(烏克蘭有很多男人志願參戰。)

take part in

最後我們再學個片語,take part in 也是指「參與(某活動)」,例如:

How many countries took part in the Winter Olympic Games?(有多少國家參加冬季奧運?)

建議大家可以多唸幾次例句,會更熟悉這些字的用法喔!

