閱讀數學／數學好的青少年們，40年後都在做什麼呢？(下)

上周我們介紹1970年代，有一群學者展開一場長達40年的研究，他們想知道的是：「數學好的青少年們，未來職涯和人生會如何發展呢？」。他們當年募集了1650位數學好的青少年，並於40年後發出問卷，詢問他們的狀況。結果不論在收入、社會地位上，這群人都有著非常好的表現。

§ 性別的差異依然存在

可惜的是，儘管同樣在青少年時期就展現卓越的數學能力，男性和女性的薪水仍然有相當顯著的差異。平均來說，男性的年薪中位數約是14萬美金，女性只有約8萬美金；男性的中位數收入是女性的1.75倍！

你或許會想，是不是因為女性在結婚後，經常會辭掉全職工作，導致收入較低呢？然而，即使只考慮全職工作者，男性年薪中位數收入依然是女性的1.4倍，可見性別之間的薪資差距相當顯著。

他們進一步觀察婚姻狀況對收入的影響，他們發現，結婚與否對於女性的薪水沒有太大影響。相較之下，步入婚姻卻會大幅提升男性的薪水，在收入前百分之十的男性受訪者中，已婚者的年薪甚至比未婚者多了15萬美金以上。

§他們過得幸福嗎？

前面談的都是世俗眼中的成就。有些人可能會想，有錢也不代表日子一定過得快樂。問卷的最後一部份，詢問了這些受訪者對人生、職涯和親密關係滿意度，他們發現，儘管在物質層面上每個人的境遇不盡相同。然而有趣的是，當年展現過人數學能力的青少年們，到了知天命的50歲左右，

他們對自己人生的每個面向，幾乎都有著接近滿分的滿意程度。或許，他們憑著過人的智慧，做出了最適合自己的選擇，活出了有意義而滿足的人生。

本篇文章與數感實驗室吳恩琪共同完成