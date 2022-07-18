閱讀數學／數學好的青少年們，40年後都在做什麼呢？(上)

看著在學校裡的孩子，老師、家長們一定不只一次好奇過：

「不知道他們將來會變成什麼樣子？」

於是，有許多研究開始去分析長大後的成就，跟小時候的什麼特性有關聯。抱持著這樣的想法，1970年代，有一群學者展開一場長達40年的研究，他們想知道的是：「數學好的青少年們，未來職涯和人生會如何發展呢？」

§實驗介紹

在1970年代，研究人員透過兩次主辦入學考試的機會，挑選出1650名數學推理能力在前1%的孩子，其中有1037位男性、613位女性，共1650名的青少年。等到40年後，青少年已成為了50歲左右的中年人士，這時，研究人員發出了睽違40年的邀請，請他們填寫問卷，告訴我們此刻他們過得怎麼樣。

首先，在美國只有30%的人口有大學學歷， 2%的人有博士學位。

可參與者的平均學歷就高達學士學位，而女性的平均學歷更高達碩士！顯見這群當年的數學資優生，後續在求學生涯上都相當順遂。說起他們的職業就更驚人了：平均有4.1%的人獲得了大學的終身職職位（可以說大學教授嗎？），1.9%成為知名品牌高階主管，甚至有0.4%的人成為《財星》（Fortune）全球500大企業的管理階層、2.4%成為大公司的律師。

統計下來，當年的數學高分群中，有8.8%成為了所謂的「人生勝利組」！

其他方面的量化成就包括：3%的人出版過書，總共出過85本書籍；總共申請了681項專利，總共賺得三億五千八百萬美金，其中還包含一位麥克阿瑟獎的得主，這項俗稱為「天才獎」的獎項，是頒發給那些在各個領域進行創造性工作，並且展現顯示出非凡能力的人。

這項獎項的得主包括：1984年的菲爾茲獎得主麥可·弗里德曼、2004年諾貝爾物理學獎物理學家弗朗克˙韋爾切克，而他們都是在獲得這些大獎前，得到了麥克阿瑟獎！

未完待續

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成