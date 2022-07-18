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閱讀數學／機場捷運的兩段式省錢法

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
機場捷運示意圖。圖／本報資料照
機場捷運示意圖。圖／本報資料照

通常，大眾運輸短距離的每公里費用較高，長距離的每公里費用則會逐漸降低。以台北捷運來說，計費公式為「5公里以下20元，之後每多3公里+5元」。這個5公里內20元就是所謂的「基本費用」。如同計程車上車會有一個起跳價，過了一段距離才會開始照里程計費。

而兩段式搭乘就等於負擔了兩次前5公里的基本費用，當然也就會更貴。換句話說，給定任意起點與終點，絕對是一次搭到底，只付一次基本費用最便宜。可是，同樣是里程計費的概念，機捷卻存在「二段式搭乘更便宜」的狀況。因此，如果今天要從機捷的A1臺北車站搭到A9林口站逛逛三井Outlet，肯定是中途不下車才划算對吧？

不！如果在A3站出站後再進站，就能省下20元。這神奇的現象起因於機捷的「共同生活圈」概念：

為了鼓勵同一個生活圈的人們分散到各站，共同生活圈中的每站對外票價一致。舉例來說，A3、A4、A5為新莊共同生活圈，如果要到A9站，那麼無論從A3、A4還是A5上車，都比照A5→A9的最低票價優惠。同樣的，A7、A8、A9是林口共同生活圈，對外票價皆相同。

回到A1→A9的例子，如果在A3站中途下車，正常來說票價將分成

A1→A3、A3→A9

兩段計算。但發動共同生活圈技能後：

A3即A5，A9即A7

第二段A3→A9的計價標準瞬間變成A5→A7，6站的距離變成2站。

這個，就是二段式省錢法的玄機。

§省錢技能發動的必要條件

當然，對通勤族而言時間成本非常珍貴，更何況機場捷運班距不短。因此如同官方所說，實際上並不會有太多乘客使用二段式搭法。不過，再最極端的狀況，例如A8長庚醫院站平均每兩班普通車，就會發生一次「禮讓直達車超車後再出發」。在這種狀況下，不需要用跑百米的速度狂奔，只要稍微快走，就足以出站、進站、再回到原本的普通車上，搞不好位子都還在噢。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成

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