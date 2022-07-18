好讀周報／人為活動及垃圾致海龜擱淺逐年增 環境決定性別≤28℃多孵公龜

文／記者李定宇

台灣是海島型國家，周邊海域聚集不少海龜，甚至成為全世界海龜密度最高的國家，不過野生動物保育法指定公告為瀕臨絕種保育類野生動物的綠蠵龜，經常因人為活動及垃圾導致擱淺或死亡。去年海龜擱淺數量已到359隻，連續4年攀升，其中，屏東海生館處理28隻擱淺海龜，就有25隻吃進海洋垃圾，體內含有人造物的比率高達近9成。

近年海龜擱淺通報案件，從2018年172隻至2021年359隻逐年上升，數字的上升並非意味著海龜擱淺數量變多，而是海保救援網成立後，逐年持續推動海洋動物救援通報機制，隨著愈來愈多人熟悉此機制後，因此通報案件數漸趨於實際發生數量。

2021年全台保育類海龜擱淺數量連續4年持續上升，去年整年度擱淺海龜包括活體70隻、死亡289隻，共359隻擱淺，其中綠蠵龜占292隻最多，其次依序為玳瑁、欖蠵龜、赤蠵龜等。擱淺數量較前年335隻成長7%，其中202隻屍體腐爛無法判斷死因，擱淺地點最多依序為澎湖、新北、台東、宜蘭、屏東等。

值得注意的是海洋垃圾對海龜造成的傷害，屏東海生館去年處理擱淺海龜共28隻，其中25隻體內發現人造垃圾。收容的12隻活體海龜中，有9隻排出人造垃圾，每隻體內約排出4.92公克。今年2月在福隆沙灘發現珍稀的139公分大型活體革龜，但身上被漁網纏繞、體內也有塑膠袋與麻布袋，狀況相當虛弱，雖經海巡署等單位立即送往海洋大學醫治，但隔天仍因漁網造成局部感染、體內吃進大量垃圾等因素，造成敗血性血栓和壞死性腸炎，導致革龜死亡，顯見人類垃圾對海洋生物形成極大威脅。

●告訴你／環境決定性別 ≤28℃孵公龜

全世界海龜總類包括革龜、赤蠵龜、肯氏龜、欖蠵龜、玳瑁、平背龜、綠蠵龜7種，在台灣超過9成以上常見綠蠵龜，玳瑁次之，這些受到人類海洋垃圾侵害的海龜，每年約5至10月在台灣周邊海域產卵，目前小琉球、蘭嶼仍能見到綠蠵龜上岸下蛋，海龜媽媽會選在夜深時，爬上沙灘尋找無人且隱蔽之處，利用後肢挖出龜蛋窩產卵。

海龜媽媽每次約可下100顆蛋左右，特別的是，海龜蛋的特性為環境決定性別，沙灘的溫度、沙質的透氣性等外在環境，將決定這窩蛋孵化的機率及性別，海龜蛋受物競天擇演化，沙溫低於28度多孵出公龜、高於32度則多孵出母龜，澎湖望安島及小琉球沙溫均度32度約孵出高達8成母龜，全球暖化的問題，已造成海龜族群及性別比例失調。

今年2月在福隆沙灘發現大型活體革龜，但身上被漁網纏繞、體內也有塑膠袋與麻布袋，隔天死亡。（圖／海保署提供）